Zukunftsbahnhof Coburg wird optisch aufgepeppt

Reisende und Besucher am Bahnhof Coburg sollen künftig eine verbesserte "Aufenthaltsqualität" genießen. Dies gab die Deutsche Bahn (DB) AG beim Startschuss für die Modernisierungsarbeiten bekannt. Insgesamt 1,8 Millionen Euro investieren der Konzern und der Freistaat Bayern dafür am Standort Coburg. Die Stadt gibt weitere 500.000 Euro dazu.

Coburger Bahnhof vereint Historie und Moderne

Mit diesem Geld soll der Coburger Bahnhof bis Ende November dieses Jahres eine Frischekur erhalten. Dazu gehören höhergelegte Bahnsteige, neue Raucherbereiche und ein Foto-Point mit Blick auf die Veste Coburg. In den Unterführungen zu den Gleisen soll es in Zukunft heller und freundlicher werden. Die alten gelben Kacheln sollen dabei aber zum Teil erhalten bleiben. Der Mix aus historischen Elementen und moderner Möblierung werde diesen Ort unverwechselbar machen, erklärte Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der DB AG für das Bundesland Bayern. Auch die Bahnhofshalle wird mit mehr Sitzmöglichkeiten und neuer Beleuchtung umgestaltet.

Bahn investiert 17 Millionen Euro in Zukunftsbahnhöfe

Der Bahnhof Coburg ist einer von 16 Zukunftsbahnhöfen in Deutschland, für die die Bahn rund 17 Millionen Euro ausgibt. An diesen Standorten will die Bahn Neuerungen wie E-Scooter-Parkzonen, Sitzmöbel mit USB-Ladeanschlüssen oder Fahrradreparatur-Stationen testen. Was positiv angenommen werde, soll Standard werden – was nicht klappt, würde wieder verschwinden, so Josel.

Sauerteig fordert höhere ICE-Frequenz

Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) forderte bei dem Ortstermin am Coburger Bahnhof zudem, dass künftig mehr ICE-Züge in der Stadt halten sollten und plädierte für einen besseren Fahrrad-Parkplatz. Für die ICE-Reisenden sei der Bahnhof die erste Visitenkarte Coburgs. Man wolle hier bereits einen guten Eindruck vermitteln, so Sauerteig.