Zukunft zum Anfassen: In Nürnberg eröffnet das Zukunftsmuseum

Bei der Eröffnung des Zukunftsmuseums in Nürnberg wird unter anderem auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet. Die Zweigstelle des Deutschen Museums beschäftigt sich mit der Frage, wie wir in zehn, 20 oder 50 Jahren leben werden.

Flugtaxi im Zukunftsmuseum gelandet

Im Museum werden unter anderem Prototypen aus der aktuellen Forschung präsentiert, die schon morgen unser Leben beeinflussen könnten. Auf Hochglanz poliert findet sich zum Beispiel ein Flugtaxi in der Ausstellung – der sogenannte Pop.up Next. Das silberne Elektroauto parkt direkt unter einer riesigen Drohne, die rund fünf Meter breit ist. Das autonome Auto könnte an die Drohne andocken und losfliegen. Doch so weit ist es nie gekommen. Überraschend sei Audi aus dem Projekt ausgestiegen, so dass es erstmal auf Eis gelegt wurde, sagt Kuratorin Jana Müller. Doch noch immer werde an Flugtaxis geforscht. Ob so die Mobilität der Zukunft aussieht? Darüber sollen die Besucher diskutieren.