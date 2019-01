Zukunft von Klinik-Gebäude in Bad Neustadt noch ungewiss

Die Klinikgebäude sind im Eigentum des Landkreises Rhön-Grabfeld. Wie ein Sprecher des Landkreises gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte, werde im Laufe des Jahres von der Stadt Bad Neustadt ein Beschluss erwartet, wie das Gelände entwickelt werden soll.

Medizinisches Versorgungszentrum künftig in Bad Königshofen

Schon im Dezember 2006 war ein Beschluss gefasst worden, dass das Gelände überbaut werden könnte. Für das Klinikgebäude ist also auch ein Abriss oder ein Teilabriss denkbar. Bis Ende Februar hat die Rhön-Klinikum AG noch einen laufenden Mietvertrag. Voraussichtlich bis Mitte des Jahres sind noch das Kreis eigene „Medizinische Versorgungszentrum“, kurz MVZ, und die „Saale-Radiologie“ in dem Gebäude untergebracht. Das MVZ soll künftig in Bad Königshofen betrieben werden.