Zukunft von Automotive Hörmann weiter ungewiss

Die Unternehmensleitung, Betriebsrat und IG Metall sind zum wiederholten mal zu keiner Einigung gekommen. Nun liegen die Nerven bei den rund 600 Mitarbeitern des Lkw-und Pkw-Zulieferers blank. Die Situation spitzt sich jetzt sogar nochmal zu – denn der nächste Verhandlungstermin ist erst für Mai geplant.

Verlust im Werk Penzberg

Dieser Schwebzustand ist geschäftsschädigend sagen Insider. Schon im letzten Jahr wird mit einem Verlust von über drei Millionen Euro im Werk Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau gerechnet. Falls nicht gegengesteuert werde, könnte im laufenden Jahr das Defizit sogar auf über acht Millionen Euro steigen, so die Konzernleitung. Konkret sollen Aufträge in das Schwesterwerk in die Slowakai verlagert werden – Betriebsrat und IG Metall wollen dieser Auslagerung jedoch nicht zustimmen.

Drohendes Aus für den Standort?

Nach dem gestrigen gescheiterten Einigungstermin waren weder IG Metall noch Vertreter von Hörmann zu Aussagen bereit. Ob und wie viele Stellen das krisengeplagte Unternehmen in Penzberg abbauen wird, bleibt weiterhin unklar. Schlimmstenfalls wurde sogar ein komplettes Aus für den Standort drohen.