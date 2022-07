Zukunft ungewiss: Verliert Landshut seine Jugendherberge?

Es war ein Bürgerpalais, später auch ein königliches Internat – die Geschichte des Ottonianums am Fuße der Burg Trausnitz in Landshut ist lang. Heute ist in dem jahrhundertealten Bau eine Jugendherberge untergebracht. Doch deren Tage scheinen gezählt, das Gebäude ist in die Jahre gekommen.

Landshut: Hitzige Debatte um Jugendherberge

Im Landshuter Rathaus ist deswegen eine hitzige Debatte entbrannt. Zwar ist unstrittig, dass die Jugendherberge am jetzigen Standort über kurz oder lang weichen muss. Bei der Frage nach dem richtigen Zeitpunkt gehen die Meinungen aber auseinander. Oberbürgermeister Alexander Putz spricht sich für ein baldiges Ende aus: "Die notwendigen Investitionen, um das Gebäude in eine moderne, zeitgemäße Jugendherberge umzuwandeln, kann die Stadt Landshut auf absehbare Zeit überhaupt nicht stemmen." Geht es nach Putz, ist Ende des Jahres Schluss. Schon Anfang Juli hätte der Stadtrat darüber abstimmen sollen. Als 17 Stadträte aus SPD, FDP und Grünen sich aber in einem fraktionsübergreifenden Dringlichkeitsantrag für den Weiterbetrieb bis Ende 2023 aussprechen, streicht der Oberbürgermeister kurzerhand den Tagesordnungspunkt komplett. Es brauche ausreichend Zeit, für weitere Prüfungen.

Ziel wäre lückenloser Herbergsbetrieb

Einer der 17 Stadträte ist Gerd Steinberger. Er plädiert für einen lückenlosen Herbergsbetrieb in Landshut. Das Brandschutzkonzept ließe den Betrieb noch bis Mitte 2024 zu. In dieser Zeit könne eine tragfähige Lösung für die Zukunft gefunden werden. Es gebe Interessenten, für die der Erwerb des Gebäudes und zugleich die Investition in eine neue Jugendherberge in Frage käme, erklärt Steinberger – und kritisiert zugleich den Oberbürgermeister: "Wenn man im persönlichen Gespräch alles madig macht, alles schlecht macht und nur ein Horrorszenario mit den höchsten Kosten offeriert, dann ist es schwierig, einen Investor zu gewinnen."

Oberbürgermeister Putz hält dagegen. Er sei offen für jegliche Interessenten, die im Fall einer Ausschreibung ihr Gebot abgeben würden. Dennoch fehle ihm der Glaube daran, dass sich ein geeigneter Investor finden ließe, sagt Putz im BR-Interview: "Dass das ganze Finanzielle aufgeht, dass uns jemand Geld für das Ottonianum gibt und gleichzeitig eine neue Jugendherberge hinstellt, kann nur jemand behaupten, der das überhaupt nicht durchkalkuliert hat."

Herbergsgebäude Ottonianum soll Seniorenresidenz werden

Einen solchen Investor will Immobilienunternehmer Josef Scharnagl bereits seit Jahren vermitteln. Dessen Plan sieht vor, das Ottonianum zu kaufen und in eine Seniorenresidenz umzuwandeln. Anspruchsvolles Wohnen in bester Lage, dafür gebe es in Landshut einen Markt und ausreichend potentielle Interessenten. Im Gegenzug würde der Investor auf einem städtischen Grundstück eine neue Jugendherberge nach den Vorstellungen des Deutschen Jugendherbergswerks errichten.

Eine Win-Win-Situation für die Stadt, findet Scharnagl. Oberbürgermeister und Kämmerer hätten sich bereits 2020 interessiert gezeigt. Doch dann sei alles versandet. Jetzt bliebe nur der Eindruck hängen, die Stadt wolle das Ottonianum so schnell wie möglich loswerden: "Die Ernsthaftigkeit meines Investors und anscheinend auch von anderen Investoren war vor drei, vier Jahren auch schon da. Anscheinend will man das Ottonianum nur separat veräußern. Ohne Beiwerk, ohne alles Drum und Dran."

Verkauf wäre gewaltige Einnahme für die Stadt

Diesen Eindruck bestätigt auch SPD-Stadtrat Steinberger: "Der Verkauf wäre eine gewaltige Einnahme für die Stadt." Anders als die Finanzen der Stadt sei der Erhalt der Jugendherberge keine Herzensangelegenheit des Oberbürgermeisters, sagt Steinberger. Er befürchtet daher, dass sich im Stadtrat keine Mehrheit für die Verlängerung des Betriebs über das Jahresende hinaus finden wird.

Deswegen wächst auch beim bayerischen Landesverband des Jugendherbergswerks die Sorge, dass der Standort Landshut bald schon dauerhaft von der Karte verschwinden könnte, erklärt Sprecher Marko Junghänel: "Landshut ist natürlich als Hauptstadt Niederbayerns ein kultureller, ein sportlicher und natürlicher Höhepunkt der Region, das macht Landshut zu einem sehr attraktiven Standort für uns." Für Schulklassen oder Sportvereine könnte Landshut künftig als mögliches Reiseziel wegfallen. Sollte sich doch noch eine Lösung finden, wäre das Jugendherbergswerk auch für mögliche Modelle einer Trägerschaft gesprächsbereit, so Junghänel.

Am Freitag entscheidet der Stadtrat über die Jugendherberge

Am Freitag entscheidet der Landshuter Stadtrat darüber, wann genau für die Jugendherberge im Ottonianum Schluss ist. Die Debatte über den möglichen Bau einer neuen Jugendherberge aber geht weiter. Am Interesse des Investors habe sich bis heute nichts geändert, macht Josef Scharnagl deutlich: "Wir sind zu weiteren Gesprächen gerne bereit, nur bitten wir dann auch um eine Einladung."