"Zukunft" studieren an der Universität Passau

Sie sind zwar alle nach Passau gezogen, haben die Universität aber noch nicht von innen gesehen. Pandemie-bedingt finden alle Vorlesungen online statt. "Ich finde es cool, dass ich mir die Zeit selber einteilen kann", sagt Frederike und Moritz ergänzt: "Ich kann bei Mathe-Vorlesungen anhalten, wenn es mir zu schnell geht. Das ist für mich gar nicht so schlecht."

Zukunftsvisionen und Zukunft studieren

Arbeiten, wie sie es von ihren Eltern kennen, ist für sie unvorstellbar. Sie gehen fest davon aus, dass in 40 Jahren keine 40-Stunden-Woche mehr gesetzt ist, sondern dass sie maximal 30 Stunden arbeiten werden - zu der Zeit, in der es gut in ihren Alltag passt und an dem Ort, an dem sie leben wollen und nicht müssen.

Erste Zukunftsvisionen, was ihr eigenes Leben angeht - und wie es in Zukunft weitergeht - das erforschen sie in den kommenden Semestern im neuen "Zukunfts-Studiengang" an der Universität Passau.