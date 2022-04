Zukunft für archäologische Funde: Ergoldsbach statt Essenbach

Wenn Archäologen auf den Wiesen und Feldern rund um Landshut anfangen zu graben, werden sie fast immer fündig. Seit Tausenden Jahren schon haben hier Menschen gelebt und Spuren hinterlassen. Die Marktgemeinde Ergoldsbach im Kreis Landshut stellt heute ein neues Museum vor, das archäologische Funde aus der Region ausstellt. In gut zwei Jahren soll es fertig sein.

Historische Töpfe, Pfeilspitzen und ganze Schwerter

Derzeit sind regionale Funde wie Töpfe, Pfeilspitzen oder ganze Schwerter noch in Essenbach zu sehen. Im eigens eingerichteten archäologischen Museum, einem mehr als 400 Jahre alten Bauernhaus. Doch dessen Zukunft ist ungewiss. Ein Neubau wäre dringend nötig, die Marktgemeinde kann ihn aber nicht bezahlen, oder sie will das nicht, wie einige Kritiker behaupten.

Damit würde auch Kreisheimatpflegerin Monika Weigl ihre Aufgabe als Museumsbeauftrage in Essenbach verlieren. Das Bedauern sei groß, sagt sie im Gespräch mit dem BR. Sie habe viel vorgehabt, wollte neue Besucher in die Gemeinde locken: "Das ist immer mein Anliegen gewesen, dass viele Leute kommen und die Funde sehen. Leider wird das nicht so kommen".

Bürgermeister will in Bildung investieren

Doch es gibt einen Lichtblick für die Heimatpflegerin. Denn was in Essenbach nicht gelungen ist, klappt nun wenige Kilometer weiter, in der Nachbargemeinde Ergoldsbach. Auch dort gibt es archäologische Funde. Noch sind die im Keller des Rathauses gebunkert.

In nur zwei Jahren soll jetzt ein neues Museum entstehen. Ein großes Vorhaben, bei dem der Ort keine Zeit verlieren will, erzählt Bürgermeister Ludwig Robold (Freie Wähler): "Es wird ja für andere Dinge auch Geld ausgegeben. Aber die Bildung ist wichtig und wird mir immer wichtig sein. Man muss schauen, was man für den Ort für richtig hält. Und das muss man vorwärtstreiben".

Zwei Orte - zwei Strategien

Dass Ergoldsbach nun - anders als Essenbach - Geld für ein Museum übrig hat, ist für den Vorsitzenden des Museumsvereins Ludwig Kunert ein kleiner Triumph. Neue Straßen und Kanäle oder der Bau von Kindergärten seien kein Argument, die Kultur zu vernachlässigen, meint Kunert: "Wenn man wirklich dahintersteht, dann kann man so ein Projekt schon machen. Ganz einfach".

Ein Ort für das Museum in Ergoldsbach wurde bereits auserkoren. Der Umbau eines repräsentativen Hauses - bekannt als Stigler-Anwesen - hat bereits begonnen. Und dorthin ziehen nicht nur die zahlreichen Exponate aus der Region, sondern auch Kreisheimatpflegerin Monika Weigl, die sich mit ihrem Fachwissen künftig eben in Ergoldsbach einbringen wird: "Essenbach hat tolle Funde, Ergoldsbach aber auch. Und eine neue Arbeitsmöglichkeit, wo man neue Aktionen ausprobieren und durchführen kann, ist natürlich genial".