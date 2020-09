Zukunft des Würzburger Africa Festivals ist gesichert

Im kommenden Jahr wird es wieder ein Africa Festival auf den Mainwiesen in Würzburg geben, allerdings wird es ein anderes Gesicht haben. Das ist die Botschaft des Kolloquiums, das im Würzburger Rathaus stattfand. Dort haben die Organisatoren mit Unterstützern besprochen, wie es für das Africa Festival weitergeht. Eingeladen waren unter anderem die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Vertreter vom Auswärtigen Amt sowie dem Bundespräsidialamt, der Stadt, der Universität und dem Bayerischen Wissenschafts- und Kunstministerium. Alle Anwesenden drückten ihre Solidarität mit und ihre Wertschätzung für das Festival aus.

Hohe Verluste durch Absage wegen Corona

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste das Africa Festival dieses Jahr abgesagt werden. Das hat ein tiefes Loch in die Kasse des Vereins Afro Projects gerissen. Auf die Höhe der Verluste durch die coronabedingte Absage wollte sich Organisator Stefan Oschmann nicht festlegen. 2.000 Tickets waren für 2020 schon verkauft, als die Absage kam. Die meisten Besucher haben ihre Tickets nicht zurückgegeben, sondern auf 2021 übertragen, so Oschmann. Trotzdem hatte das Afro Project schon erhebliche Ausgaben für Werbung, Personal und andere Dienstleister rund um das Festival. Außerdem lebt das Festival von den Einnahmen im Vorjahr, die natürlich für 2021 fehlen.

Besucherzahl soll begrenzt werden

Laut Stefan Oschmann wird es nächstes Jahr kein rundes Zirkuszelt geben, in dem die Abendkonzerte stattfinden, wie bislang. Geplant ist, dass alle Konzerte in einem kleineren Zelt stattfinden, das an allen Seiten offen sein soll. Auch die Zahl der Zuschauer wird wohl limitiert werden, sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt als Vertreter der zuständigen Ordnungsbehörde. Wie genau das Festival im kommenden Jahr aussehen wird, lässt sich jetzt aber noch nicht konkret sagen. Das hängt vom aktuellen Infektionsgeschehen ab.