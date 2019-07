Zukunft des Forggensees: Startschuss für den Masterplan

Wie geht es mit dem Forggensee weiter? Diese Frage beschäftigt die Gemeinden rund um den See und den Landkreis Ostallgäu schon seit Jahren. Ein Masterplan, der letztes Jahr mit dem damaligen Umweltminister Marcel Huber (CSU) angestoßen wurde, sollte Gewissheit bringen. Doch seitdem hat sich wenig getan.

Minister und Landrätin in Schwangau

Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) hatte deshalb Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker und Vertreter der Gemeinde Schwangau zum Ortstermin gebeten. Denn auch für den Schwangauer Bürgermeister Stefan Rinke wäre es wichtig, "dass es endlich einen Schritt weitergeht".

Masterplan und Heimatgutachten sollen auf den Weg gebracht werden

Umweltminister Glauber sicherte nun zu, dass mit dem Masterplan begonnen werden solle. Am Dienstag wolle er mit dem bayerischen Kabinett darüber beraten. Außerdem gab es eine Zusage der Staatskanzlei über 100.000 Euro für den Landkreis Ostallgäu. Mit diesem Geld will Landrätin Zinnecker ein Heimatgutachten erstellen lassen. Aufgrund dieses Gutachtens sollen dann Projekte und Lösungen für den Forggensee und seine Anliegergemeinden entwickelt werden.

Ausbaggern des Forggensees kostet zehn Millionen Euro

Die Probleme sind am Forggensee deutlich sichtbar. Der Lech bringt viel Treibholz und Sedimente in den Forggensee ein. Vor allem auf der Seite von Schwangau verlandet er deshalb zusehends. Doch die Sedimente auszubaggern ist teuer. Das Wasserwirtschaftsamt Kempten geht davon aus, dass 900.000 Kubikmeter Sand und Gestein entfernt werden müssten, damit der See an den betroffenen Stellen wieder einigermaßen tief wäre. Karl Schindele, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes, rechnet dabei mit Kosten von rund zehn Millionen Euro.

Tourismus, Ökologie und Energiewirtschaft treffen aufeinander

Der Masterplan soll nun zeigen, ob diese Maßnahme von den Anrainergemeinden gewünscht und wirtschaftlich vertretbar ist. Doch es gibt laut Landrätin Zinnecker noch weitere Probleme: die Verkehrsproblematik rund um den See, die Lenkung der Touristenströme und insgesamt der Konflikt zwischen Energiewirtschaft Tourismus und Gewässerökologie.

Gemeinde Schwangau soll Interessen zusammenführen

Damit alle Interessen rund um den See berücksichtigt werden, soll die Gemeinde Schwangau federführend die Koordination für alle Anrainerkommunen übernehmen. Bisher waren die Bemühungen der Gemeinde erfolglos: Schon seit acht Jahren fordert sie, dass sich der Freistaat als Eigentümer des Sees den Problemen annimmt.