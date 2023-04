Zukunft der Wallfahrtsorte: Neue Schwestern in Birkenstein

Fast ein halbes Jahr lang musste der bekannte Wallfahrtsort Birkenstein im oberbayerischen Fischbachau ohne Ordensfrauen auskommen. Die Armen Schulschwestern hatten nach 173 Jahren aufgehört, dort Dienst zu tun: Es gab keinen Nachwuchs. Und das bei 700 bis 800 Messen im Jahr und Dutzenden von Wallfahrten vor allem aus Südbayern. Doch jetzt gibt es neues geistliches Leben am Ort, denn die Garser Missionsschwestern haben die Betreuung übernommen.

240.000 Besucher in Birkenstein jedes Jahr

Die Birkensteiner Kapelle wurde 1710 gebaut. Sie liegt auf einem Felsen im Wald über Fischbachau im Voralpenland und zählt zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte in Oberbayern. Im Zentrum steht eine Marienstatue, die seit 1673 als Gnadenbild verehrt wird. Der Kapelle vorgelagert ist ein malerisches Freigelände im alpenländischen Stil mit einem überdachten Altar. Zu den Höhepunkten des Wallfahrtsjahres zählt die Trachtenwallfahrt an Christi Himmelfahrt, an der mehrere tausend Trachtlerinnen und Trachtler aus dem südlichen Oberbayern teilnehmen.

Birkenstein empfängt jährlich fast 240.000 Besucher. Am vergangenen Sonntag wurden vier Missionsschwestern in einem Gottesdienst in der Pfarrkirche von Fischbachau in ihr neues Amt eingeführt. Wohnen werden die Schwestern allerdings zunächst im Gästehaus, weil das Kloster saniert werden muss. Das übernimmt die Erzdiözese München und Freising.

Junger Orden übernimmt alten Wallfahrtsort

Die Garser Missionsschwestern sind ein junger Orden, der erst 1957 gegründet wurde. Sie arbeiten außer in Deutschland auch in Japan, Bolivien, Chile, Österreich und in der Ukraine. Sie engagieren sich in Seelsorge, Pflege und Sozialarbeit.

Eine der neuen Schwestern ist Cäcilia Schweiger. Bislang war sie Gemeindereferentin im Landkreis Ebersberg. Jetzt wird sie Mitschwestern in Fischbachau bei der Pflege der dortigen Wallfahrtskapelle Birkenstein unterstützen. Die neue Aufgabe nennt sie spannend. "Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, und trotzdem gehe ich jetzt und probiere es einfach aus."

Birkenstein ist einer der wichtigsten bayerischen Wallfahrtsorte. Auf alle vier Missionsschwestern warten Herausforderungen. Zwar kennen sie sich, sie haben aber noch nie zusammen gewohnt. Auch Schwester Margret Obereder sagt, sie freue sich auf die neue Aufgabe. Hier könne sie Menschen begegnen, "die einen Ort suchen, wo sie mit ihren Sorgen, Nöten und ihren Freuden vorbeikommen". Auf diesem Weg könne sie die Menschen dann ein Stück begleiten - etwas, das in der heutigen Zeit, in der in großem Pfarrverbänden oft die Leute nicht mehr den Kontakt finden, sehr wichtig sei.

Sanierung in Maria Vesperbild

Auch an anderen bekannten Wallfahrtsorten wird derzeit groß saniert. Ende April soll die Wallfahrtskirche im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild wiedereröffnet werden. Der Termin ist für den 30. April 2023 geplant. Über das Jahr gerechnet zählt Maria Vesperbild zu den meistbesuchten Wallfahrtsstätten Süddeutschlands. Stets werden dort - wenn nicht gerade Pandemie herrscht - hunderttausende Pilger gezählt.

Die Wallfahrtskirche Mariä Schmerzen von 1755 wird seit September 2019 saniert. Die bisher letzte Sanierung der Kirche 1986 beschränkte sich weitgehend auf Reinigungen und Schönheitsreparaturen. Die Kosten für die Renovierung belaufen sich auf gut drei Millionen Euro.

Digitalisierung in Altötting

Technische Neuerungen gibt es auch im "katholischen Herzen Bayerns" Altötting seit vergangenen Herbst. Seither können sich Pilgerinnen und Pilger dort an elektronischen Stelen über das aktuelle Wallfahrtsgeschehen informieren.

Zu sehen sind auf den digitalen Leinwänden unter anderem tagesaktuelle Infos wie Gottesdienst- und Beichtzeiten sowie die Termine für die Segnung von Andachtsgegenständen, außerdem ein Lageplan mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten sowie QR-Codes, die Wallfahrer und Touristen mit ihren Smartphones einscannen und die Infos auf diese Weise "mitnehmen" könnten. Mit dem neuen System soll Papier eingespart und damit die Umwelt entlastet werden.