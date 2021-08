Zukunft der Impfzentren in Unterfranken: Wie geht es weiter?

Bei den Impfzentren in Unterfranken wird es in nächster Zeit verstärkt zu Veränderungen kommen. Grund dafür sind zum einen die geringe Nachfrage und zum anderen die Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung. Demnach sollen die Impfzentren ab Oktober in einer deutlich verkleinerten Version weiterbetrieben werden. Die Kapazitäten sollen vorerst zurückgefahren werden. Dafür sollen aber weitere Impfangebote beispielsweise durch mobile Impfteams, Impfbusse und Impfungen beim Haus- oder Betriebsarzt bestehen bleiben.

Impfzentren in Würzburg schließen

In Stadt und Landkreis Würzburg gibt es erste Schließungen Ende September: Die Impfzentren an der Talavera in Würzburg und in Giebelstadt stellen den Betrieb ein. Alternative Möglichkeiten für Impfwillige gibt es aber weiterhin. So können sich etwa Bürgerinnen und Bürger auch nach September beim Hausarzt, Betriebsarzt oder von mobilen Impfteams gegen Corona impfen lassen.

Schließung auch im Landkreis Schweinfurt geplant

Im Landkreis Schweinfurt schließen zum 31.August die Impfstellen in der Stadthalle Gerolzhofen sowie in der Turnhalle Werneck. Schon seit Mitte Juli gibt es dort keine Erstimpfungen mehr. Außerdem lassen viele nun auch ihren Termin zur Zweitimpfung einfach ausfallen. Unter anderem weil sie bereits woanders geimpft wurden.Das gemeinsame Impfzentrum für Stadt und Landkreis Schweinfurt auf dem Schweinfurter Volksfestplatz bleibt bestehen. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Schweinfurt auf BR-Anfrage mit. Demnach werden in Zukunft je nach Bedarf die Kapazitäten angepasst.

Impfzentrum in Lohr zieht um

Das Impfzentrum des Landkreises Main-Spessart in der Lohrer Spessarttorhalle wird verkleinert und zieht deshalb zum 1.Oktober um. Wie die Pressestelle des Landratsamts bekannt gegeben hat, zieht das Impfzentrum ins Krankenhaus nach Marktheidenfeld. So sind dann das Testzentrum und das Impfzentrum an einem Ort vereint. Die kreiseigene Spessarttorhalle in Lohr wird nach dem Umzug geräumt und kann dann voraussichtlich im Laufe des Oktobers wieder für den Sport zur Verfügung stehen.

Impfstellen in Bad Kissingen, Bad Neustadt und Hofheim bleiben vorerst

Der Standort des Impfzentrums im Tattersall in Bad Kissingen bleibt vorerst bestehen. Im Moment ist das Impfzentrum täglich geöffnet. Doch das Landratsamt Bad Kissingen teilte mit, dass aktuell Gespräche zum weiteren Verlauf geführt werden.

Auch das Impfzentrum im Landkreis Rhön-Grabfeld in der früheren Kreisklinik in Bad Neustadt bleibt bestehen.

Im Landkreis Haßberge schließt das Impfzentrum Zeil zum 30. September, das Impfzentrum Hofheim bleibt weiterhin bestehen, hier erfolgt eventuell eine Anpassung der Öffnungszeiten, so eine Pressesprecherin des Landratsamts Haßberge.

Kitzingen schränkt Öffnungszeiten ein

Im Landkreis Kitzingen soll das Impfzentrum in der ehemaligen US-Wohnsiedlung Marshall Heights ab dem 1.Oktober nur noch ein bis zwei Tage die Woche geöffnet sein. Die restliche Zeit wird es als Basis für die mobilen Impfteams dienen.

Aschaffenburg baut Kapazitäten ab

Im gemeinsamen Impfzentrum der Stadt und Landkreis Aschaffenburg in der Industriestraße 2 in Hösbach werden momentan täglich rund 500 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht, so ein Sprecher vom Landratsamt. Deshalb soll das Impfzentrum vorerst bis Ende September weiter betrieben werden. Im Anschluss sei geplant, dass Impfungen hauptsächlich durch mobile Impfteams verabreicht und die Kapazitäten im Impfzentrum abgebaut werden. Doch wie das Landratsamt mitteilte, soll das Impfzentrum ausbaufähig bleiben, um jederzeit auf Veränderungen des Infektionsgeschehens und der Impfwilligkeit der Bürgerinnen und Bürger reagieren zu können. Damit orientiert sich das Landratsamt Aschaffenburg an den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung.