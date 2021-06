Zukunft der Impfzentren: Hoher Andrang in Nürnberger Impfstellen

Im Impfzentrum in der Nürnberger Messe werden derzeit täglich bis zu 1.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft – im Minutentakt, sieben Tage in der Woche. Nach einer Flaute von etwa vier Wochen, in der nur Zweitimpfungen möglich waren, werden nun wieder Erstimpfungen angeboten. "Wir haben deswegen ein reges Treiben heute hier, und das freut uns", sagt Ulrike Goeken-Haidl, Sprecherin der Koordinierungsstelle des Nürnberger Impfzentrums.

Nachfrage nach Corona-Impfungen in Nürnberg groß

Impfmüdigkeit lasse sich in Nürnberg nicht erkennen, ganz im Gegenteil, sagt Goeken-Haidl. In den vergangenen Monaten hätten die Menschen regelrecht auf Impftermine gedrängt. "Die Nachfrage ist weiterhin sehr groß", so die Sprecherin. Bayernweit geht hingegen die Nachfrage zurück. In Nürnberg werden im Juli und August große Impfstofflieferungen erwartet. Dann können pro Tag sogar bis zu 1.300 Menschen im Impfzentrum in der Messe geimpft werden, so Goeken-Haidl.

Nürnberg hält an Priorisierung in Impfzentrum fest

Seit dieser Woche ist auch die Impfpriorisierung in den bayerischen Impfzentren weggefallen. Es soll schneller gehen beim Impfen, denn auch in Bayern breitet sich die ansteckendere Delta-Variante aus. Nur ein vollständiger Impfschutz ist gegen diese Variante wirksam.

In Nürnberg werde man dennoch bei dem gut eingespielten System bleiben, so Goeken-Haidl. "Wir werden voraussichtlich bis Mitte oder Ende Juli die Priorisierungsgruppe 3 durchhaben, und dann können wir weiter öffnen", sagt die Sprecherin.

Mehr Impfungen auch in dezentralen Impfstellen

Neben dem Impfzentrum in der Messe hat die Stadt noch zwei dezentrale Impfstellen eingerichtet. Zudem sind mobile Impfteams unterwegs. Sie werden in den Stadtteilen eingesetzt, in denen sich bislang überdurchschnittlich viele Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Bei der Nürnberger Tafel, in Sportvereinen und in einer Moschee haben die mobilen Teams schon geimpft – unabhängig von der Priorisierung, berichtet Tobias Weiss, Einsatzkoordinator beim Betreiber IZ Bayern. Auch hier nimmt das Impfen wieder Fahrt auf, weil mehr Impfstoff ankommt. "Die Durststrecke ist vorüber", sagt Weiss.

Sonder-Impfaktionen in Nürnberg geplant

Insgesamt haben von den fast 520.000 Einwohnern Nürnbergs schon mehr als 400.000 Menschen eine Erstimpfung erhalten, mehr als 180.000 die zweite, sagt Ulrike Goeken-Haidl. Weitere 20.000 zählen zur impfbaren Bevölkerung, die in Nürnberg noch keine Erstimpfung haben.

Als Nächstes will die Stadt Nürnberg mit einer Sonderaktion Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen impfen. Zudem sind auch Sonderaktionen mit dem Impfstoff Astrazeneca im Gespräch. In der Nachbarstadt Erlangen startet eine solche Aktion am Sonntag (04.07.21). In Memmingen im Allgäu wollten die Verantwortlichen auf diese Weise auch die Menschen zu einer Impfung bewegen. Allerdings wurde das Angebot frühzeitig abgebrochen, weil die Nachfrage zu gering war.

Die Verträge mit den Impfzentren laufen noch bis Ende September. Ob sie dann geschlossen werden ist noch offen. Im Herbst stehen schon die ersten Auffrischungsimpfungen an. Gut möglich, dass die Zentren dann noch gebraucht werden.