Wellness statt Kur: Die Zukunft der Heilbäder in Bayern

In der Birken-Sauna der Kissalis-Therme in Bad Kissingen ist es Zeit für den Aufguss. Sauna-Meister Bernd Reichert steht in der holzvertäfelten Sauna, in der einen Hand einen Büschel Birken-Zweige, in der anderen einen Eimer. Den Birken-Sud verteilt er auf den heißen Sauna-Steinen. Es zischt und wird richtig heiß in dem kleinen Raum. Bis zu 90 Grad können es werden.

Die Besucherinnen und Besucher schwitzen – genießen aber gleichzeitig: "Der Birken-Aufguss ist gut für die Bronchien. Ich habe Lungen-Beschwerden – deshalb tut mir die Sauna gut", sagt ein älterer Herr. Gleich nebenan sitzen Menschen im Whirlpool, andere bekommen eine Massage.

Wellness und Stress-Abbau: neues Image für Kurbäder

Das Image der Kurbäder in Bayern hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wellness, Gesundheits-Urlaub, eine Auszeit vom Alltag: Damit wollen Städte wie Bad Kissingen in Unterfranken auch ein jüngeres Publikum erreichen. "In den vergangenen Jahren haben wir uns in unseren Angeboten sehr auf Erholung, Resilienz und Stress-Abbau konzentriert. Das sind Themen, die die Bedürfnisse der Gäste widerspiegeln. Unsere Besucher wollen ihre Gesundheit stärken", so die Kur-Direktorin Sylvie Thormann zu BR24. Auch der neue Titel "Unesco-Welterbe" zieht neue Besucher nach Bad Kissingen.

Therme in Bad Kissingen als wichtiger Faktor in Sachen Gesundheit

In Sachen Wellness spielt die Kissalis-Therme eine große Rolle. Sie ist Anfang der 2000er-Jahre gebaut worden, als Leuchtturm-Projekt – vor allem wegen ihrer Architektur mit viel Glas. "Man hat damals in den 1990er-Jahren gesehen, dass die Kur, wie man sie früher kannte, durch die verschiedenen Gesundheitsreformen rückläufig war. Man hat gesehen, dass die Themen Gesundheit, Wellness und Entspannung interessanter werden", berichtet Betriebsleiter Thomas Pucher.

Seit Corona: Gesundheit immer wichtiger für Bevölkerung

In über zwei Jahren Corona-Pandemie haben die Menschen noch stärker gemerkt, wie wichtig die Gesundheit ist und dass man etwas dafür tun muss, heißt es vom bayerischen Heilbäder-Verband. Das Problem: Viele Menschen kennen nur die typische Reha: Klinik-Aufenthalt und Therapie, um zum Beispiel nach einem Arbeits-Unfall wieder fit zu werden.

Krankenkassen zahlen wieder für die ambulante Badekur

Dass die Krankenkassen die sogenannte ambulante Badekur seit gut einem Jahr wieder bezahlen – das hat sich noch zu wenig herumgesprochen. Die Bad Kissinger Gesundheits-Lotsin Julia Schmitt hofft, dass in Zukunft mehr Menschen dieses Präventions-Angebot nutzen: "Die Krankenkassen machen natürlich keine Werbung dafür. Aber immer mehr Hausärzte bieten ihren Patienten eine solche Vorsorge-Kur an."

Angebote von Physiotherapie bis Anti-Burnout-Coaching

Auch bei dieser Art von Prävention spielen die Themen Stress-Abbau und Entspannung eine große Rolle. Die Angebote seien viel mehr auf die heutige Gesellschaft ausgerichtet, als die steifen Kur-Anwendungen von früher, so Schmitt.

Für eine solche Badekur müssen Patienten nicht in eine Klinik, sondern schlafen zum Beispiel in einem Hotel – und gehen dann ambulant zur Physiotherapie, zur Ayurveda-Öl-Massage, zur Alpaka-Wanderung oder zum Coaching, wie man mit Burnout umgehen kann.

Bad Kissingens Oberbürgermeister hofft auf noch mehr Besucher

Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) erhofft sich von der Badekur noch mehr Besucher für seine Stadt. "Die Kur war ja früher das Standbein von Bad Kissingen. Hotels und Pensionen hatten ihre Übernachtungen gesichert. Als die Krankenkassen die Finanzierung gestrichen haben, war das ein herber Schlag", so Vogel. Nun gibt es die Vorsorge-Kur wieder – vielleicht ja ein Anreiz für Betriebe, ihre Häuser zu renovieren.

2019: 1,6 Millionen Übernachtungen in Bad Kissingen

Mit den Besucherzahlen ist Oberbürgermeister Vogel aber zufrieden: Im Jahr 2019 hatte Bad Kissingen 1,6 Millionen Übernachtungen, etwa die Hälfte im Reha-Bereich. Aktuelle Zahlen für die Zeit nach Corona konnte er allerdings nicht nennen.

Bayerische Kurbäder haben immer noch mit Corona zu kämpfen

Die Gästezahlen in den bayerischen Kurbädern entwickeln sich insgesamt positiv. Manche Orte haben sogar das Level von 2019 erreicht – also vor Corona, so der bayerische Heilbäder-Verband. Doch vollständig erholt hätten sich die Betriebe noch nicht: "Viele haben ihre Rücklagen aufgebraucht, es fehlen Mitarbeiter, teilweise gibt es immer noch begrenzende Auflagen, speziell in den Kliniken", so der Verband. Es werde mehrere Jahre dauern, "um wieder in stabiles Fahrwasser zu kommen".

Weitere Probleme: Energiekrise und steigende Kosten

Aktuell haben die Kurorte auch mit der Energiekrise zu kämpfen. Vor allem große Thermen brauchen viel Gas und Strom. Aber auch Kliniken, Hotels oder die Gastronomie leiden unter den steigenden Preisen, so der Heilbäder-Verband. Die Verantwortlichen suchen noch nach Möglichkeiten, Mengen und Kosten zu sparen. Auch erneuerbare Energien könnten Abhilfe bringen – aber nicht sofort.

Kissalis-Therme noch im Normalbetrieb

Dass Thermen im Winter schließen müssen, lässt sich zwar nicht ausschließen. Aktuell sieht es aber nicht so aus. Die Kissalis-Therme in Bad Kissingen läuft aktuell beispielsweise im Normalbetrieb, wie auf der Homepage zu sehen ist. Alle Becken haben ihre normale Temperatur, genau wie die Saunen. Ein Energiekosten-Zuschlag beim Eintritt ist aber im Gespräch.