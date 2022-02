Zukunft der Geflügelzucht: Was passiert mit dem "Bruderhahn"

Speziell gezüchtete Hennen legen mehr als 300 Eier im Jahr - möglichst jeden Tag eines. Ihre Brüder waren bis Ende des vergangenen Jahres "Ausschuss", denn ohne Ei hatten diese Tiere keinen Nutzen und eigneten sich höchstens als Tierfutter.

Töten männlicher Küken seit Anfang 2022 verboten

Seit Anfang des Jahres dürfen die Brüder von Legehennen nicht mehr getötet werden. Von Eierproduzenten wie Stefan Carl aus Itzgrund im Landkreis Coburg verlangen große Händler seitdem, dass für jede Legehenne auch ein Bruderhahn gemästet wird. Sie sollen Fleisch liefern für den menschlichen Verzehr: "Die werden in extra Aufzuchtställen aufgezogen, im Prinzip in Mastställen", sagt Carl.

Aufzucht von "Bruderhähnen" ist kostspielig

Das Problem: Speziell auf Fleischleistung gezüchtete Masthühner und -hähnchen wachsen viel schneller und erreichen in nur fünf Wochen ihr Schlachtgewicht mit viel weniger Futter als die Brüder der Legehennen. Der Unterschied ist gravierend. Das macht die Aufzucht von Bruderhähnen kostspielig, denn sie haben wenig Fleisch auf den Rippen. Vor allem liefern sie nicht die vom Verbraucher bevorzugten großen Bruststücke der Mastrassen.

Neue Fleischmassen: Schlechter Einfluss bis nach Afrika spürbar

Die deutschen Verbraucher kennen Bruderhahnprodukte kaum noch. Auch in fränkischen Lebensmittel-Regalen sind sie noch sehr selten. Skeptiker befürchten ein Verramschen der rasant steigenden Menge des Bruderhahnfleisches, beispielsweise über Polen und dann weiter in andere Länder bis nach Afrika.

Entwicklungshilfeorganisationen wie "Brot für die Welt" fürchten negativen Einfluss auf die lokalen Märkte in Afrika. Die Menschen dort sollen selbst Fleisch produzieren und vom Erlös leben können. Billig-Importe schaden afrikanischen Kleinbauern.

Geschlechtsbestimmung vor dem Schlüpfen als Problemlöser

Moderne Technik könnte das Problem entschärfen: durch Geschlechtsbestimmung in der Brüterei, bevor die Küken aus den Eiern schlüpfen. Ein Roboter schießt per Laserstrahl ein winziges Loch in jede Eischale und zieht einen Tropfen Flüssigkeit aus dem Ei. Mit den Embryonalzellen in den Proben lässt sich per PCR-Test das Genmaterial weiblicher und männlicher Embryonen unterscheiden. Nur die Eier mit weiblichen Küken werden ausgebrütet. Aldi und Rewe setzen bereits auf Geschlechtsbestimmung vor dem Schlüpfen. Die Eier dieser so "erzeugten" Nachwuchs-Legehennen sollen wegen des teuren Test-Verfahrens später im Laden rund zwei Cent mehr kosten.

Eier aus Betrieben mit Kükentötung weiter in Fertiggerichten erlaubt

Für Frisch-Eier verlangen die großen Konzerne des Lebensmitteleinzelhandels den Verzicht aufs Kükentöten. Aber Eier, die in Lebensmitteln verarbeitet werden, beispielsweise für Fertiggerichte, in Bäckereien und in der Gastronomie, dürfen aus dem Ausland kommen – inklusive Kükentöten.

Drei Cent mehr pro Ei um Bruderhahnaufzucht zu kompensieren

Im oberfränkischen Itzgrund zählt Stefan Carl mit täglich etwa 80.000 verpackten Eiern zu den großen Produzenten der Region. Beim Eierverkauf muss Carl um jeden Cent ringen. Der Fleischerlös aus der Bruderhahnaufzucht rechnet sich für ihn aktuell nicht: "Wir müssen für das Ei deutlich mehr haben, wenn wir den Hahn aufziehen. Etwa drei Cent pro Ei. Aber wir haben natürlich Kunden, die sagen: Uns ist völlig egal, ob der Hahn aufgezogen wird, für uns zählt nur der Preis." Das mache es für Carl schwierig.

Neue Hühner braucht das Land: Zweinutzungs-Rassen

An der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft am Staatsgut in Kitzingen werden Hühnerrassen erforscht, die sowohl viele Eier legen als auch viel Fleisch ansetzen. Doch noch sind Zweinutzungs-Rassen weniger profitabel. Zweinutzungs-Hähne bringen zwar mehr Fleisch als die Brüder von Legehennen, aber längst nicht so viel wie Masthähnchenrassen. Und die Hühner legen etwa 20, 30 Prozent weniger Eier als Hochleistungs-Legehennen.

Der Verbraucher entscheidet

Biobauern Peter Schubert aus Igensdorf in der Fränkischen Schweiz zieht Zweinutzungs-Hühner auf und verwertet auch deren Fleisch für vielerlei Produkte. Für Hühnerfonds zum Beispiel. Er sieht für Zweinutzungs-Rassen nur einen Nischenmarkt für eher kleinere Landwirte mit direktem Kontakt zum Verbraucher. Denn diese Kunden würden sich ganz bewusst von der Zweinutzungs-Rasse einen Bio-Gockel für gut 20 Euro oder ein Ei für 75 Cent leisten: "Wenn der Verbraucher sagt, er möchte ein Zweinutzungs-Huhn haben und das auch bezahlen kann und will, dann wird das Zweinutzungs-Huhn auch Wachstum erfahren, dann wird dieses Projekt auch weiterlaufen." Letztendlich entscheide nur der Verbraucher, sonst keiner, so Schubert weiter.