Zukunft der ehemaligen Synagoge in Rimpar weiter offen

Schon heute (21.03.19) will nach Informationen von BR24 eine Museumsdelegation die Synagoge in Rimpar (Landkreis Würzburg) besichtigen. Andererseits setzt sich seit Jahren ein Unterstützerkreis von historisch interessierten Bürgern für den Erhalt des jüdischen Gebetshauses am Originalstandort ein. Allerdings stehen dem etliche Hürden im Weg.

Kein Zugang, dichte Bebauung

Denn die Synagoge befindet sich auf Privatgrund, hat keinen öffentlichen Zugang und ist zudem von allen Seiten bis an die Außenwände heran zugebaut. Offenbar bestand nach Kriegsende keinerlei Interesse an einer Nachnutzung des geschändeten aber sonst intakten Gotteshauses. Seit 80 Jahren verfällt sie Synagoge zusehens.

Woran scheiterte Sanierung der Synagoge bisher?

Bürgermeister Burkard Losert betont, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Die Sanierung scheiterte bislang sowohl an einem Nutzungs-Konzept als auch am Geld. Laut Bürgermeister würde eine Instandsetzung mindestens zwei Millionen Euro kosten. Bei maximal 60 Prozent Zuschüssen eine große Investition für Rimpar.

Geht die Sanierung der Synagoge auch günstiger?

Die Synagogenfreunde halten dagegen, dass über die Kosten gar kein Gutachten vorliege. Selbst die hochwertig restaurierte Synagoge von Arnstein habe nur 800.000 Euro gekostet. Für Rimpar schwebt den engagierten Bürgern um die ehemalige Schulleiterin Hannelore Mintzel eine Bestandssicherung nach dem Vorbild der ehemaligen Synagoge Obernbreit vor. Für den ähnlich maroden Bau habe man lediglich 300.000 Euro ausgegeben.

Berühmte Lehman Brothers kamen aus Rimpar

In jedem Fall aber müsse die Rimparer Synagoge im Ort bleiben. Als einmaliges Kulturdenkmal und Erinnerung an die jüdischen Mitbürger, zu denen so prominente Namen wie die Lehmann-Brüder zählen, die im amerikanischen Exil das bekannte Bankhaus Lehman Brothers gründeten.