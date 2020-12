Zuhörer auf vier Pfoten: Lesehunde helfen Kindern

An diesem Morgen ist die neunjährige Emily besonders aufgeregt. Denn es kommt wichtiger Besuch in die Grundschule Buttenheim im Landkreis Bamberg. Die Berner Sennenhündin Emma hat sich angekündigt und will mit Emily gemeinsam das Lesen üben. Emma ist eine geprüfte Lesehündin. Seit knapp einem Jahr hilft sie Emily, indem sie ihr einfach zuhört.

Vorlesen in einem geschützten Raum

Das Prinzip ist simpel und effizient. Gemeinsam mit dem Hund geht es für das Kind in einen separaten Raum. Herrchen oder Frauchen sind die einzigen, die mitdürfen – müssen sich aber komplett im Hintergrund halten. Dann liest das Kind dem Hund 20 Minuten aus einem Buch vor. Laut lesen üben in einer Wohlfühl-Atmosphäre, ohne dass einen andere auslachen. Das stärkt neben der Lesekompetenz auch das Selbstbewusstsein.

Lesehunde motivieren die Kinder

"Ich finde es lustig, einem Hund vorzulesen und auch toll, weil man dadurch auch gut lesen lernen kann", erzählt Emily. Die Neunjährige glaubt schon, dass Hündin Emma durchaus merkt, wenn sie einen Fehler macht. Dann wiederholt die Grundschülerin den Satz noch einmal. Und auch Emilys Lehrerin spürt, wie stark der Hund auf die Kinder wirkt. Sie beobachtet, dass die Schüler schon vor Eintreffen des Hundes deutlich ruhiger sind.

Lesehunde werden extra geprüft

Berner Sennenhündin Bella und ihr Herrchen sind ehrenamtlich im Auftrag der Johanniter unterwegs. Bella ist eine geprüfte Lesehündin. In Castings nimmt ein Hundetrainer die potentiellen Kandidaten ganz genau unter die Lupe. Laute Geräusche, hektisches Anfassen – der Trainer provoziert und attackiert. Ein Lesehund muss geduldig sein, ausgeglichen, nicht schreckhaft. Mittlerweile besuchen die Lesehunde der Johanniter neun Schulen in Ober- und Mittelfranken.