Zugvögel vom Bodensee fahren mit Auto Richtung Süden

Auch am Bodensee hat der Winter Einzug gehalten. Zwar gibt es bislang nur vereinzelt Schneeflecken auf den Wiesen und Dächern. Aber: In den kommenden Wochen dürfte es noch deutlich kälter werden. Und das bedeutet für die Waldrappe der am Bodensee angesiedelten Kolonie Lebensgefahr. In freier Wildbahn gelten die gänsegroßen Tiere als ausgestorben. In diesem Jahr aber schlüpften in der Kolonie erstmals wieder wilde Waldrappe.

Futtersuche im Winter fast unmöglich

Einige der Vögel hocken auf einem Fußballplatz in der Nähe von Überlingen. Mit ihrem langgezogenen rötlichen Schnabel versuchen sie Würmer aus dem feuchten Boden zu picken. Doch die Suche wird zunehmend schwierig. Spätestens bei Dauerfrost, Schnee und Eis finden die Vögel nichts mehr zu fressen. Vor allem die jungen Tiere würden das nicht überleben.

Mit gelber Kleidung Waldrappe anlocken

Um den Tieren helfen zu können, wollen sie Ziehmutter Anne-Gabriela Schmalstieg und Biologe Johannes Fritz einfangen und mit dem Auto nach Südtirol bringen. Von dort aus sollen die Zugvögel den restlichen Weg in ihr Winterquartier in der Toskana alleine schaffen. Schmalstieg hat die Waldrappe vor Jahren per Hand aufgezogen. Deshalb weiß sie, wie man sie anlocken kann. Sie trägt einen gelben Pullover: das Signal für die Waldrappe, dass es jetzt ordentlich zu fressen gibt.

Die Frau sitzt mitten auf dem Fußballfeld und versucht, die Vögel zu sich zu locken. Die laufen neugierig um sie herum. Und mit einem geübten Handgriff greift Schmalstieg zu, fängt einen der Vögel und steckt ihn in einen Transportkäfig. Biologe Johannes Fritz nimmt ihn dort wenig später wieder heraus und setzt ihn in einen Umzugskarton im Kofferraum seines Wagens.

Vögel haben richtigen Zeitpunkt für Abflug verpasst

Insgesamt 18 Waldrappe sind es, die den Weg in ihr Winterquartier im Süden Italiens in diesem Jahr nicht in der Luft, sondern auf der Straße zurücklegen werden. Die Tiere waren nicht, wie erwartet, selbstständig in ihr Winterquartier ins Naturschutzgebiet Orbetello aufgebrochen.

Johannes Fritz vermutet, dass die Tiere noch zu jung und deshalb unerfahren sind und den Zeitpunkt für den Abflug verpasst haben. Und das neblig- feuchte Wetter der vergangenen Wochen war für einen Flug über die Alpen dann nicht mehr geeignet.

Ziehmutter zeigte Waldrappe Flugroute via Motorgleitschirm

Im letzten Jahr hatte Ziehmutter Anne-Gabriela Schmalstieg den Vögeln ihre Flugstrecke gezeigt: Im Motorgleitschirm war sie vorausgeflogen. Denn die Waldrappe mussten ihre natürliche Flugroute über die Alpen erst vom Menschen lernen, da sie im Zoo auf die Welt gekommen waren. In diesem Jahr sollten sie die Zugstrecke über die Alpen eigentlich zum ersten Mal alleine fliegen.

Mit dem Auto in Richtung Winterquartier in Italien

Weil daraus aber nichts geworden ist, hat sich am Sonntag nun Biologe Fritz auf den Weg gemacht, die Waldrappe zumindest ein Stück ihres Weges in den warmen Süden zu bringen. Mit einem Kofferraum voller Vögel ging es von Überlingen nach Lindau und über den Reschenpass nach Meran und von da nach Bozen. Dort hat Fritz die 18 Vögel freigelassen. Wenn jetzt alles gut geht, dann fliegen die Waldrappe von dort bis in die Toskana und kommen im Frühjahr dann von alleine wieder zurück nach Deutschland.