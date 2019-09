23.09.2019, 06:30 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Zugverkehr zwischen Nürnberg und Bamberg läuft wieder

Bei einem Böschungsbrand wurden am Samstag an der Bahnstrecke zwischen Forchheim und Hirschaid Kabel und Signalanlagen beschädigt. Einsatztrupps der Bahn haben seither unter Hochdruck an der Reparatur der Anlagen gearbeitet.