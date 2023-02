Zugunglück von Schäftlarn: Was nach einem Jahr bekannt ist

Es war kurz nach 16.30 Uhr am Montagnachmittag; eine Zeit, in der schon einige Pendler in den S-Bahnen sitzen auf dem Weg nach Hause. Auf der eingleisigen Strecke der S-Bahn S7 zwischen Ebenhausen und Schäftlarn befanden sich auf einmal zwei S-Bahnen. Der stadtauswärts fahrende Lokführer reagierte auf ein Nothaltesignal und stoppte seinen Zug; doch der stadteinwärts fahrende Zug fuhr weiter und rammte die stehende S-Bahn. Ein Mann starb, viele weitere wurden verletzt, darunter auch beide Lokführer.

Zwischenbericht belastet Lokführer schwer

Bei Zugunglücken kommt in Deutschland die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ins Spiel. Zum Unfall in Schäftlarn hat die BEU im Juni 2022 einen Zwischenbericht veröffentlicht. Darin belastet sie den Lokführer der stadteinwärts fahrenden Bahn schwer. Er soll an einem Haltesignal vorbeigefahren sein und die Zwangsbremsung, die dann automatisch einsetzt, manuell umgangen haben - und zwar gleich zweimal. Das ist möglich, allerdings muss der Lokführer dann mit dem Fahrdienstleiter Kontakt aufnehmen; auch das ist in diesem Fall nicht geschehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Lokführer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Suche nach Ursachen und Verbesserungsmöglichkeiten

Der Abschlussbericht der BEU liegt auch ein Jahr nach dem Unglück noch nicht vor. Denn die Arbeit der Bundesstelle ist komplex: Zum einen untersucht sie die Ursache, und die kann bei der Eisenbahn an vielen Stellen zu finden sein: an den Schienen, der Signaltechnik, dem Fahrzeug selbst - oder bei den beteiligten Menschen. Zum anderen versucht die Bundesstelle, aus Unglücken zu "lernen" und Möglichkeiten zu finden, das System Eisenbahn für die Zukunft sicherer zu machen.

Wie lange eine Untersuchung dauere, hänge daher nicht so sehr vom "Schadensbild" ab, wie ein Sprecher der BEU erklärt - "sondern davon, wie viel Verbesserungspotenzial vorhanden ist".

Beim Zugunglück von Bad Aibling im Februar 2016, bei dem elf Menschen starben, war der Abschlussbericht der BEU erst im Oktober 2018 fertig - mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Unglück.