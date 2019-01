Zugunglück von Aichach: Strafbefehl gegen Fahrdienstleiter

Ein 25-jähriger Fahrdienstleiter soll verantwortlich sein für das Zugunglück am 7. Mai 2018 in Aichach. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Augsburg für den Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) eine zehnmonatige Bewährungsstrafe beantragt. Wie die Anklagebehörde mitteilte, habe das Amtsgericht in Augsburg den Strafbefehl entsprechend erlassen.

Personenzug ungebremst auf stehenden Güterzug aufgefahren

Im Mai 2018 war beim Aichacher Bahnhof ein Personenzug ungebremst auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Der 37 Jahre alte Lokführer des Zuges der Bayerischen Regiobahn und eine 73 Jahre alte Passagierin starben, weitere Fahrgäste wurden teils schwer verletzt.

Die Anklage legt dem Mann zu Last, "vorschriftswidrig unterlassen zu haben, eine Hilfssperre am mechanischen Stellwerk anzubringen". Diese hätte die Einfahrt eines weiteren Zugs verhindert. In der Folge soll der Angeschuldigte zudem die vorgeschriebene sogenannte "Hinsehensprüfung" auf das Gleis 2 des Bahnhofs nicht vorgenommen haben, bevor er die Einfahrt des aus Dasing kommenden Personenzugs auf dieses Gleis freigab. So sei es dazu gekommen, dass der Personenzug ungebremst auf den stehenden Güterzug aufgefahren ist.

Staatsanwaltschaft: "Menschliches Versagen"

Laut Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen keine Hinweise darauf ergeben, dass der Fahrdienstleiter unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden habe. Auch sei er nicht durch "Handynutzung oder Gespräche" ablenkt gewesen. Die Staatsanwaltschaft gehe daher "von menschlichem Versagen" aus. Wenn der Zugführer den Strafbefehl akzeptiert, kommt es zu keiner öffentlichen Hauptverhandlung mehr.