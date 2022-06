Zugunglück: Rettungskräfte arbeiten bis zur Erschöpfung

Hunderte Rettungs- und Einsatzkräfte waren schnell am Unglücksort und sind seitdem unermüdlich im Einsatz. Feuerwehr, Notärzte, Polizei und THW sind mit einem Großaufgebot anwesend. "Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland BR24.

Feuerwehreinheit ist 28 Stunden im Einsatz

Dabei arbeiten die Retter teilweise bis zur Erschöpfung. So war die Feuerwehreinheit von Michael Sexl 28 Stunden am Stück im Einsatz. "In der Situation überlegt man nicht, wie anstrengend das ist, das merkt man auch nicht großartig – man arbeitet einfach", sagte der Kommandant.

Er sprach allen Einsatzkräften vor Ort das größte Lob aus, sie hätten "gekämpft bis zum letzten Hemd". Besonders für die vielen ehrenamtliche Kräfte sei so ein Bahnunfall natürlich keine alltägliche Situation – umso mehr freut es Sexl , wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Helfern funktioniert habe.

Bürgermeisterin: Ehrenamtliche Helfer unverzichtbar

Auch die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, hat im Interview mit BR24 betont, was so ein Einsatz den Rettungskräften abverlangt, vor allem an harter körperlicher Arbeit – sie habe sich deshalb auch um die Helfer große Sorgen gemacht. "Man hat gesehen, wie erschöpft sie waren und sie haben trotzdem immer weitergemacht."

Koch bedankte sich ausdrücklich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern: Wenn sie nicht dagewesen wären und geschuftet hätten, hätte die Rettung so nicht funktioniert.

THW will Einsatz heute beenden – Unglücksstelle für Helfer nicht ungefährlich

Der Sprecher des Technischen Hilfswerks (THW), Frank Simon, sagte am Montagmorgen nach einer "etwas längeren Nacht" BR24, dass es den Einsatzkräften soweit gut gehe und bisher niemandem etwas passiert sei. "Wir hoffen, dass das auch so bleibt, es ist ja keine ganz ungefährliche Unfallstelle."

Die Bergung der entgleisten Waggons mit Kränen hat laut Polizei und THW einige Schwierigkeiten bereitet. Die drei umgestürzten Waggons waren ineinander verkeilt und standen unter starker Spannung, die sich bei einer Bergung hätte lösen können. Frank Simon ist jedoch zuversichtlich, dass das THW den Einsatz am Montag beenden kann.

Gebirgsjäger im Zug große Hilfe für Rettungskräfte

Die unmittelbar ersten Helfer waren rund 30 Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23, die sich in dem entgleisten Zug befanden. Die Soldaten aus Mittenwald setzten sofort nach dem Unglück einen Notruf ab, begannen noch im Zug mit der Rettungsarbeit und versorgten Verletzte. "Die haben so gut da drin koordiniert, die haben uns von innen die Fenster aufgemacht", erzählte der Feuerwehr-Einsatzleiter BR24 kurz nach dem Unglück. Das sei von großer Hilfe für die Bergung gewesen.

Neben Danksagungen von Feuerwehr, Polizei und dem bayerischen Verkehrsminister erhielten die Soldaten auch ein großes Lob von ihrem Kommandeur Maik Keller. Obwohl einige Soldaten leicht verletzt waren, hätten sie unmittelbar geholfen. Hier zeige sich die professionelle Ausbildung und große Belastbarkeit der Soldatinnen und Soldaten, so Keller. Die Gedanken der Truppe seien aber in erster Linie bei den Opfern und den Verletzen des furchtbaren Unglücks und deren Familien.