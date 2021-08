Zugunglück mit drei Toten: Hat Lokführer Signal übersehen?

Bei dem Zugunglück, das Mittwochfrüh in der Nähe der tschechischen Stadt Domažlice passiert ist, sind insgesamt drei Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten schwankt momentan immer noch. Ein Sprecher der tschechischen Bahn nannte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk rund 70 Verletzte, eine Sprecherin der tschechischen Polizei nannte am Nachmittag rund 50. Sie sagte aber, das sei womöglich nicht der letzte Stand. Im tschechischen Fernsehen ist laut ARD-Studio Prag von rund 40 Verletzten die Rede.

Nach BR-Informationen sind unter den deutschen Verletzten auch Jugendliche, die auf einer Art Abschlussfahrt unterwegs waren.

Expresszug aus München mit Regionalzug zusammengestoßen

Die Verletzten seien in verschiedene westböhmische Krankenhäuser eingeliefert, einige Schwerverletzte auch mit dem Hubschrauber in Prager Kliniken ausgeflogen worden. Mehrere Verletzte, vor allem deutsche Fahrgäste, sind von deutschen Rettungskräften aus dem grenznahen Landkreis Cham - die bei dem Einsatz mitgeholfen hatten - laut Bayerischem Roten Kreuz in grenznahe deutsche Krankenhäuser im Landkreis Cham, Schwandorf und Regensburg gebracht worden. Laut BRK waren rund 40 Rettungskräfte aus dem benachbarten Landkreis Cham am Unfallort.

"Man sagt hier, dass es sich gelohnt hat, dass man in den letzten Jahren intensiv gemeinsam grenzüberschreitend mit den tschechischen Kollegen geübt hat, um bei solchen Großschadenslagen gut zusammenarbeiten zu können." Rudolf Heinz, BR-Reporter vor Ort

Nach Angaben der deutschen Länderbahn, deren Alex-Zug von dem Unglück betroffen war, saßen bei der Übergabe des Zugs an der tschechischen Grenze rund 20 Reisende im Zug. Laut Polizeipräsidium Oberpfalz handelte es sich um den Expresszug ALX351 von München nach Prag. Er ist in der Nähe von Domažlice mit einem tschechischen Regionalzug zusammengestoßen, der zwischen Pilsen und Domažlice unterwegs war.

"Plötzlich gab es einen furchtbaren Schlag und alles ist durch die Gegend geflogen", sagte ein Augenzeuge der Zeitung "Pravo". "Einfach schrecklich", meinte ein anderer.

Retter waren schnell am Einsatzort

Um 9.09 Uhr sei über die Integrierte Leitstelle Regensburg die Alarmierung für die bayerischen Einheiten eingegangen, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit. Bereits 25 Minuten später erreichten die ersten bayerischen Einsatzkräfte demnach den Unglücksort. "Eine solche Einsatzlage ist zu Beginn immer unübersichtlich und chaotisch", sagte Einsatzleiter Tobias Muhr, der den Einsatz der bayerischen Kräfte an der Unglücksstelle koordinierte.

Lokführer hat wohl bei Stoppschild nicht angehalten

Der Alex-Zug war Mittwochfrüh in München in Richtung Prag gestartet. Der Zug wird in solchen Fällen an der Grenze an eine tschechische Lokomotive angehängt, also an die tschechische Bahn übergeben. Auch der Lokführer wechselte, war also Tscheche.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Expresszug München-Prag zunächst ein Langsamfahrt- und dann ein Haltesignal missachtet, erläuterte Verkehrsminister Karel Havlicek. Die offiziellen Ermittlungen zur Unfallursache dürften Monate in Anspruch nehmen. Auch ein technischer Defekt werde nicht ausgeschlossen, hieß es.

Bahnstrecke bleibt mehrere Tage gesperrt

Der Zusammenstoß mit dem tschechischen Regionalzug passierte auf einem eingleisigen Streckenabschnitt, der nur entweder von dem einen oder dem anderen Zug befahren werden kann. Deshalb muss das Stoppsignal unbedingt beachtet werden. Beide Züge prallten frontal aufeinander. Die beiden tschechische Lokführer wurden dabei getötet. Das tschechische Bahnamt ermittelt aber weiter zur Unfallursache. Bei dem dritten Opfer handelt es sich um einen Fahrgast, dessen Nationalität noch nicht bekannt ist.

Die beiden Züge stehen sich nach wie vor auf dem Gleis gegenüber. Vor allem die Lokomotiven seien schwer beschädigt und verformt, berichtet BR-Reporterin Meike Föckersperger von der Unfallstelle. Man habe sie etwas auseinandergezogen. Die Züge sollen mindestens bis Morgen noch für Untersuchungen am Unfallort bleiben.

Die betroffene Bahnstrecke ist nach Auskunft des tschechischen Bahnsprechers bis voraussichtlich 6. August gesperrt. Es sind Ersatzbusse eingerichtet. Die Länderbahn und auch das Polizeipräsidium Oberpfalz haben Hotlines für Angehörige von Fahrgästen eingerichtet, die in dem Zug waren. Der Sachschaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen Euro.

Sicherungstechnik gilt als veraltet

Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherungstechnik gilt vielerorts als veraltet. Erst vor einem Jahr waren im Erzgebirge nahe der deutschen Grenze zwei Züge frontal zusammengestoßen. Dabei waren zwei Menschen gestorben, darunter ein Deutscher.

Die Regierung in Prag hatte daraufhin ein Modernisierungsprogramm für die Signaltechnik angekündigt. Das moderne europäische Zugsicherungssystem ETCS ist nach aktuellen Angaben erst auf rund 500 Kilometern des Streckennetzes installiert. Bis 2025 soll es zumindest auf allen Hauptkorridorstrecken vorhanden sein.