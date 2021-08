Zugfahrten nach Prag: Bis Montag mit Notbussen in Tschechien

Die Unfallstelle in der Nähe der tschechischen Stadt Domažlice, an der am Mittwoch ein schweres Zugunglück passiert war, ist jetzt geräumt. Es laufen aber noch Reparatur-arbeiten am Gleis. Zugfahrten von München nach Prag sind weiterhin planmäßig möglich, aber Fahrgäste müssen ab der Grenze in Furth im Wald in Busse umsteigen. Das wird nach dem Zugunglück auf der Strecke vorerst so bleiben.

Bis Montag Schienenersatzbusse

Die deutsche Länderbahn, die für diese Fahrten zuständig ist, plant, den grenzüberschreitenden Zugverkehr erst ab Montag wieder regulär aufzunehmen. Das gilt auch für den Fall, dass die tschechische Seite die Strecke schon früher wieder freigeben sollte. Das hat die Länderbahn am Freitag bekannt gegeben. Man will den Kunden und auch betrieblich "Planungssicherheit geben", wie sie es begründete. Von der tschechischen Bahn hieß es heute, internationale Züge könnten eventuell schon wieder ab dem morgigen Samstag fahren. Das werde aber erst noch entschieden.

Kontrollarbeiten laufen

Die verunglückten Züge sind beseitigt, die Gleiskontrollen und Reparatur-arbeiten dauern aber noch an. Das hat heute Petr Stahlovsky, ein Sprecher der tschechischen Bahn, dem BR mitgeteilt.

Für Bahnreisende zwischen München und Prag bleibt es also bis Montag dabei, dass sie zwischen Furth im Wald an der Grenze in den Bus umsteigen müssen. Im tschechischen Ort Stankov können sie dann wieder in den Zug einsteigen. Das kann aber zu Fahrzeitverzögerungen führen, so eine Pressestelle der Länderbahn. Wie stark sie sich verzögert, sei unterschiedlich. Der Busnotverkehr umfährt den vom Unglück betroffenen Streckenabschnitt

Mailadresse für Betroffene eingerichtet

Für Personen, die bei dem Unglück verletzt worden sind oder deren Gepäck beschädigt wurde, ist inzwischen eine Mailadresse eingerichtet, an die sie sich wenden können. Sie lautet: odskodneni@cd.cz/