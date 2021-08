Zugunglück in Tschechien: Elf Passagiere aus Bayern an Bord

In dem Alex-Zug aus München, der am Mittwoch in Tschechien verunglückt ist, saßen insgesamt elf Passagiere aus Bayern im Alter zwischen 16 und 57 Jahren, unter ihnen waren auch sechs Jugendliche aus dem mittelfränkischen Landkreis Roth. Diese Zahlen hat die Polizei Oberpfalz auf BR-Anfrage mitgeteilt. Andere Passagiere aus Deutschland waren demnach nicht im Zug.

Bayerische Passagiere nicht schwer verletzt

Jeweils zwei Fahrgäste kamen aus den Landkreisen Neumarkt und Freyung/Grafenau, eine weitere Person stammte aus dem Landkreis Passau. Mindestens neun der bayerischen Zuginsassen erlitten bei dem Unglück leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurde in grenznahe Krankenhäuser in der Oberpfalz gebracht, wie das BRK bereits am Mittwoch berichtet hatte. Drei Menschen kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben, darunter die beiden tschechischen Lokführer. Auch den Alex-Zug hatte an der Grenze ein tschechischer Lokführer übernommen.

Hotline abgeschaltet

Eine Hotline für besorgte Angehörige aus Deutschland, die die Oberpfälzer Polizei am Mittwoch eingerichtet hatte, wurde unterdessen wieder abgeschaltet. Für Hilfeersuchen von Betroffenen stünden aber weiter alle Polizeidienststellen als Ansprechpartner zur Verfügung, hieß es dazu.

Unterdessen laufen an der Unglücksstelle bei Domažlice die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Eine der verunglückten Lokomotiven und die deutschen Alex-Waggons der Länderbahn seien schon weggebracht worden, teilte Petr Stahlovsky mit, ein Sprecher der tschechischen Bahn. Schwieriger sei die Bergung des tschechischen Regionalzugs, der noch auf noch auf den Gleisen steht und über 80 Tonnen wiegt. Er muss möglicherweise mit einem Kran von den Gleisen gehoben und mit Lkw abtransportiert werden.