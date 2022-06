BR24live: Zugunglück in Burgrain - Söder besucht Unglücksstelle

Nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen mit mindestens vier Toten und zahlreichen Verletzten gehen die Ermittlungen und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wollen am Vormittag den Unglücksort aufsuchen.

Dort waren am Freitagmittag mehrere Waggons der Regionalbahn auf dem Weg nach München entgleist. Mehrere Doppelstock-Wagen des Zugs kippten um, rutschten eine Böschung hinab und blieben direkt neben einer Bundesstraße liegen. Die Ursache des Unglücks war auch am Tag danach noch unklar.

Zum Besuch von Ministerpräsident Markus Söder an der Unfallstelle in Burgrain sendet BR24live ab circa 10 Uhr. Den Stream finden Sie eingebettet über diesem Artikel.

Mehrere Tote am Samstagmorgen noch nicht geborgen

Von den etwa 140 Menschen im Zug starben mindestens vier. Zudem gab es etwa 30 Verletzte, darunter mehrere Kinder. Einige Opfer erlitten schwerste Verletzungen und mussten notoperiert werden. Es war eines der schwersten Bahnunglücke der vergangenen Jahre in Deutschland.

Mindestens drei Tote waren am Samstagmorgen noch nicht geborgen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde ein schwerer Bergekran, der bis zu 120 Tonnen heben kann, am Morgen an der Unfallstelle erwartet. "Wir können nicht ausschließen, dass auch weitere Opfer unter dem Waggon liegen", sagte ein Polizeisprecher.

Noch immer werden Menschen vermisst

Eine ähnliche Vermutung hatte auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bereits am Freitagabend geäußert. Er hatte sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Am Abend galten noch 14 Menschen als vermisst - diese Zahl korrigierte die Polizei am Samstag jedoch nach unten. Mittlerweile habe man Verletze in Krankenhäusern identifizieren und auch gesuchte Personen zu Hause antreffen können, sodass man jetzt von "unter zehn Vermissten" ausgehe, wie der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd Martin Emig dem Bayerischen Rundfunk mitteilte.

Die Situation sei allerdings dynamisch und die Vermisstenzahlen könnten sich jederzeit ändern. Die gesuchten Personen könnten möglicherweise noch unter den umgekippten Waggons liegen. Die Einsatzkräfte hatten gestern Abend zwei Mal versucht die Waggons anzuheben, um mögliche Opfer bergen zu können - jedoch ohne Erfolg. Im Laufe des Tages werde dies nochmal versucht, so ein Sprecher der Polizei.

Polizei rechnet mit langanhaltenden Ermittlungen

Neben der Bergung der Opfer und Versorgung der Verletzten stehen nun die Untersuchungen zur Unglücksursache im Mittelpunkt. Man stelle sich auf "langwierige Ermittlungen" ein, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) waren am Unglück weder ein zweiter Zug noch ein anderes Fahrzeug beteiligt. In der radioWelt ergänzte Bernreiter, man müsse "davon ausgehen, dass irgendeine technische Ursache entweder am Fahrzeug oder am Gleis die Ursache" sei. Die Strecke war nach Angaben eines Bahnsprechers mit elektronischen Stellwerken und moderner Sicherungstechnik ausgerüstet.

Verkehrsprobleme wahrscheinlich bis Wochenmitte

Das Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen kündigte an, dass bis zum Ende der Bergungsarbeiten voraussichtlich Mitte nächster Woche auch der Autoverkehr in der Region von Behinderungen betroffen sein werde. So soll weiterhin der Verkehr von der Autobahn 95 großräumig umgeleitet werden, die Fernstraße bleibt in Richtung Süden gesperrt.

Münchens Kardinal Reinhard Marx sagte am Freitagabend, er sei "schockiert und traurig, dass bei diesem schlimmen Unfall Menschen aus der Mitte des Lebens gerissen, getötet oder teilweise schwer verletzt wurden". Der Verlust, den die Angehörigen der Verstorbenen zu erleiden hätten, sei "schwer erträglich und mit Worten nicht begreifbar zu machen".