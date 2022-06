Landrat Anton Speer zum Zugunglück: "Für uns alle schmerzhaft"

Der Landrat des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, Anton Speer (Freie Wähler), hat die gute Zusammenarbeit der Rettungskräfte nach dem Zugunglück in Burgrain gelobt. "Innerhalb einer Stunde war der Rettungseinsatz beendet. Im Klinikum Garmisch-Partenkirchen sind Etliche notoperiert worden, alle sind außer Lebensgefahr. Aber leider haben wir die Toten zu beklagen und da gilt unser Mitgefühl natürlich allen Angehörigen."

Es sei wichtig, dass den Betroffenen schnelle Hilfe in Form von Krisenintervention angeboten werde, betonte der Landrat: "Das gilt für die Angehörigen, dass die gut betreut werden und auch für die Rettungskräfte, die teilweise zwei Tage durchgearbeitet haben."

Keine neuen Erkenntnisse zu Unfallursache

Die Suche nach der Unglücksursache dauert nach Angaben des Freie-Wähler-Politikers noch an. "Da arbeitet man mit Hochdruck, nach wie vor." Die Meldung, wonach die Schienen auf dem Streckenabschnitt bei Burgrain hätten erneuert werden sollen, kann Speer nicht bestätigen, weil die Untersuchungen dazu noch laufen. Im Interview sagte er: "Dieser Unglücksflall, der nicht vorhersehbar war, ist für uns alle sehr schmerzhaft. Man muss jetzt dementsprechend damit umgehen. Der Gedanke an dieses Unglück wird uns sehr lange noch beschäftigen." Man müsse aber jetzt auch in die Zukunft schauen: "Es steht jetzt der G7-Gipfel bevor, also die Arbeit geht weiter. Aber natürlich muss das sorgfältig alles aufgearbeitet werden."

Kein Verkehrschaos erwartet

Speer erwartet für die aktuelle Ferienreisezeit trotz gesperrter Bahnstrecke und Straßen kein Verkehrschaos. Er verwies auf weiträumige Umfahrungen, die ausgeschildert wurden. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit seien sehr wichtig, "damit die Urlaubsreisenden oder auch die einheimische Bevölkerung genau weiß, was für Ausweichstrecken möglich sind."