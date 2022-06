Zugunglück: Herrmann rechnet mit langer Sperrung der Bahnstrecke

Die Bergungsarbeiten nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen dauern an, noch immer werden Menschen vermisst. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann besuchte am gestrigen Abend die Unfallstelle. "Der Waggon, der völlig verschrottet ist, muss auf die danebenliegende Bundesstraße gehoben werden, aber bislang ist das noch nicht gelungen", äußerte sich der Politiker am Morgen in der BR-radioWelt.

Zur noch unklaren Unfallursache sagte Herrmann, man müsse die Beurteilung den Fachleuten überlassen, die Polizei begutachte und betrachte all das jetzt intensiv. Der Lokführer, der vorne im Führerstand des Steuerungswagens war, sei gestern ansprechbar gewesen, die Polizei habe bereits mit ihm gesprochen.

Bahnstrecke könnte noch tagelang gesperrt sein

Herrmann rechnet mit einer Sperrung der Bahnstrecke "auf jeden Fall noch einige Tage". Auch nach der Beseitigung des Wracks müssten erst die Ermittlungsarbeiten abgeschlossen werden. Dann seien größere Baumaßnahmen notwendig, weil auch die Oberleitung der Strecke zerstört sei.

"Man muss ohnehin sehen, inwieweit mit Blick auf den G7-Gipfel Baumaßnahmen durchgeführt werden können", sagte Herrmann. Während des Gipfels im nahen Schloss Elmau würde die Strecke Garmisch-Mittenwald gesperrt.

Großräumige Umleitungen

Um die Verkehrsbelastung auf den Straßen zu reduzieren, seien schon großräumig ab Sindelsdorf Umleitungen ausgeschildert worden, so Herrrmann. Der Weg zu den Passionsspielen nach Oberammergau sei aber frei. Ausflüglern rät der Innenminister, am Wochenende den Raum Garmisch-Partenkirchen eher zu meiden und an andere Orte zum Wandern zu fahren.

Auf Nachfrage sagte Herrmann, alle bisher geborgen Todesopfer seien erwachsene Frauen.