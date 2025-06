Zugunglück in Burgrain: Marode Betonschwellen waren Ursache

Defekte Betonschwellen und deren unzulängliche Instandhaltung waren vor genau drei Jahren Auslöser des Zugunglücks von Burgrain. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) in ihrem zum dritten Jahrestag des Unglücks veröffentlichten Abschlussbericht (externer Link).

Auch bahninterne Kommunikationsdefizite haben demnach das tödliche Zugunglück mit bedingt. Unter anderem war eine Meldung eines Triebwagenführers über ein Problem an der späteren Unfallstelle nicht weitergegeben worden.

Am 3. Juni 2022, dem letzten Schultag vor den Pfingstferien, war gegen Mittag bei Garmisch-Partenkirchen in Bayern ein Regionalzug entgleist. Vier Frauen und ein 13-Jähriger starben. 78 Menschen wurden teils schwer verletzt. Das Zugunglück hat die Region geschockt und sich ins kollektive Gedächtnis des Landkreises Garmisch-Partenkirchen eingebrannt.

Unglück hätte mit besserer Aufsicht verhindert werden können

Bereits in ihren beiden Zwischenberichten war die BEU zu dem Schluss gekommen, dass marode Bahnschwellen die wesentliche Ursache des Unglücks waren. Die 2006 eingebauten Schwellen waren so geschädigt, dass sie die Schienen nicht mehr sicher in ihrer Position hielten – sie konnten sich verschieben, der Zug sprang aus den Gleisen. Schuld war laut Bericht eine chemische Reaktion im Beton – umgangssprachlich "Betonkrebs" genannt. Dabei entstehen feine Risse, außerdem verrosteten die Spannstähle im Inneren.

Die BEU kritisiert nun vor allem, dass die Aufsicht über die Instandhaltung älterer Schwellen damals nicht hinreichend funktionierte. Sie schreibt in der Zusammenfassung, dass die "stichpunktartige Kontrolle der Schienenanlagen nicht ausreichte, um die inneren Schäden an den Betonschwellen zu erkennen".

Wenn Verfahren angepasst worden wären, um die Schäden an älteren Schwellen zu erkennen, hätte das Ereignis aller Wahrscheinlichkeit nach verhindert werden können, heißt es in dem Bericht. Seitdem dürfen nur noch Schwellen verbaut werden, die eindeutig gekennzeichnet sind und nach bestimmten Prüfverfahren freigegeben werden.