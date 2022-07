Zugunglück Burgrain wurde zur Bewährungsprobe für Traumanetzwerk

Knapp sieben Wochen ist das Unglück inzwischen her: Anfang Juni entgleiste in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen ein Zug. Fünf Menschen starben, 68 wurden zum Teil sehr schwer verletzt. Die Rettung der Opfer brachte viele Helfer an ihre Grenzen. Die Verletzten mussten zum Teil kompliziert aus den Trümmern befreit und danach schnellstmöglich in Kliniken gebracht werden, die auf diese Art von Katastrophen vorbereitet sind.

Traumanetzwerk hat sich bewährt

Das Zugunglück in Burgrain ereignete sich zur Mittagszeit. Laufende Operationen wurden daraufhin in Krankenhäusern der gesamten Region gestoppt, der Notfallbetrieb ausgerufen, zusätzliches Personal wurde alarmiert.

Solche Großlagen werden regelmäßig simuliert und geübt. Schon vor Jahren hatte die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie für Fälle wie diese ein Traumanetzwerk initiiert. Das habe sich jetzt ausgezahlt, sagt Professor Fabian Stuby, der Ärztliche Direktor in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau, bei einem Pressetermin. In dem Verbund sind spezielle Kliniken, die neben fachlichen Kompetenzen und Equipment auch Personal für genau solche Fälle zurückhalten - 365 Tage rund um die Uhr.

Gerüstet für den Katastrophenfall

Neben Murnau und Garmisch-Partenkirchen wurden die schwer verletzten Patienten auch nach Innsbruck und München geflogen - auch hier gibt es Traumazentren. Allein in der Unfallklinik Murnau wurden fünf Patienten mit Polytraumen gleichzeitig versorgt. Pro Operationssaal sind dafür rund zehn Mitarbeitende nötig. Ohne die Vorhaltung von zusätzlichem Personal wäre das nicht möglich gewesen, sagt Stuby.

Im Falle Burgrain ging dies leichter, da tagsüber während der Woche Personal leichter greifbar ist. Was, wenn es aber am Wochenende oder nachts dazu kommt? Das Unglück habe deutlich gemacht, wie wichtig es sei, zusätzliche Teams im Notfall mobilisieren zu können, so Stuby. Das Bereitschaftssystem hätte sich bewährt, aber es gehe auch ins Geld. Und die Mehrkosten der Kliniken werden derzeit nicht getragen, kritisiert der Ärztliche Direktor der Unfallklinik.

Zugunglück hat viele Menschenleben verändert

Das Zugunglück von Burgrain beschäftigt die Mitarbeiter in der Unfallklinik Murnau noch immer. Ein Großteil der Patienten ist zwar entlassen, zwei Patienten sind jedoch immer noch in Behandlung. Sie hatten sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen an Knochen und Wirbelsäule zugezogen. Durch die langwierige Rettung, der unter dem Waggon eingeklemmten Personen sei es zu Infektionen bei den offenen Brüchen gekommen, erzählt Fabian Stuby. Die Unfallopfer seien gezeichnet vom Zugunglück. Bei ihnen und weiteren Insassen werde nichts mehr so sein wie es mal war.