Zugunglück bei Garmisch: Was bisher bekannt ist

Nach dem schweren Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen am Freitagmittag sind die Bergungsarbeiten auch in der Nacht fortgesetzt worden. Drei Todesopfer haben die Rettungskräfte noch am Abend geborgen. Sie lagen unter einem der entgleisten Waggons. Es ist aber nicht auszuschließen, dass noch weitere Leichen gefunden werden. Erst wenn die umgekippten Waggons wieder aufgestellt sind, wird man endgültige Opferzahl haben.

Neben Toten und Verletzten auch noch 14 vermisste Personen

Dazu hatten die Rettungskräfte noch am späten Abend einen 700-Tonnen-Kran aus München angefordert. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann schloss am Abend im BR-Interview nicht aus, dass unter den Waggons noch weitere Tote liegen könnten. Hermann sprach von zwölf Menschen, die noch vermisst würden, ein Sprecher der Polizei teilte später mit, dass es sogar noch 14 Vermisste seien.

Der Zug war auf dem Weg von Garmisch-Partenkirchen nach München, als mehrere Waggons im Ortsteil Burgrain plötzlich entgleisten. Unter den Fahrgästen sollen viele Schulkinder gewesen sein, die gerade in die Pfingstferien starten wollten. 15 Bundeswehrsoldaten, die in dem Zug saßen, leisteten erste Hilfe und halfen den anderen Fahrgästen aus den Waggons.

Unfallursache: Ermittler gehen nicht von Drittbeteiligung aus

Was die Unfallursache anbelangt, so gehen die Ermittler im Moment davon aus, dass es keine Drittbeteiligten gibt. Jetzt werde genau untersucht, wie der Regionalzug auf der eingleisigen Strecke entgleisen konnte, so Bayerns Innenminister Herrmann.

"Da geht es um die Frage, hat der Zug die richtige Geschwindigkeit gehabt? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten am Gleis, zum Beispiel einen Gleisbruch? Im Moment kann man darüber noch keine verlässliche Aussage machen." Innenminister Joachim Herrmann

Scholz und Söder sprechen Beileid aus

In ganz Deutschland löste der Unfall Entsetzen aus. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser machte sich nach dem Abschluss der Innenministerkonferenz von Würzburg auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen.

Sie sei gekommen, "um unser tief empfundenes Mitgefühl der Bundesregierung zu zeigen. Auch um Solidarität mit den Rettungskräften zu zeigen", so Faeser.