Zugunfall am Bahnhof Reichertshausen - Ausmaß noch unklar

Zugunfall am Bahnhof Reichertshausen - Ausmaß noch unklar

In Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sind am Bahnhof zwei Züge kollidiert. Ersten Informationen zufolge war es kein Frontalzusammenstoß, sondern die beiden Züge streiften einander. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt.