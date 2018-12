Zugstrecken im Chiemgau und BGL: DB verliert gegen BOB

Die bisherigen Streckenbetreiber, darunter eine Tochter der DB und zwar die Südostbayernbahn, haben das Nachsehen nach der europaweiten Ausschreibung. So übernimmt im Dezember 2021 die BOB die Strecke Freilassing – Berchtesgaden, ein Jahr später die Strecke Traunstein – Ruhpolding. Der Vertrag läuft 14 beziehungsweise 15 Jahre lang. Auf beiden Zug-Strecken sollen moderne, klimatisierte, elektrische Zuggarnituren zum Einsatz kommen.

Hohe Qualitätsanforderungen an die BOB

Alle Züge sollen mit mindestens einem Zugbegleiter besetzt werden, so dass den Fahrgästen jederzeit ein Ansprechpartner zur Verfügung steht. Außerdem muss sich das Verkehrsunternehmen von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft bezüglich Sauberkeit der Züge, Funktionsfähigkeit der Ausstattung, Fahrgastinformation im Zug und Kompetenz der Zugbegleiter überprüfen lassen. Neben einer hohen Pünktlichkeit und zeitnahen Anschüssen an andere Züge in den Knotenbahnhöfen Freilassing und Traunstein hat die Eisenbahngesellschaft auch gefordert, dass Personal von den bisherigen Betreibern übernommen wird.