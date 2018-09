Zugspitzseilbahn soll bald wieder in Betrieb gehen

Die Unglückskabine steht sicher in der Talstation, eingehüllt in eine große Plastikplane - nicht mal ein Jahr alt und schon ein Fall für die Schrottpresse. Nächste Woche wird die Kabine von den Seilen gehoben und dann sollen die fünf Kilometer langen und faustdicken Tragseile innen und außen überprüft werden. Nur wenn diese intakt sind, kann überhaupt an eine Wiederaufnahme des Betriebs gedacht werden. Und dann ist da noch die Wartezeit für die neue Kabine - die vollverglaste Panoramakabine ist eine Sonderanfertigung. Bereits einen Tag nach dem Unglück hatten die Betreiber der Zugspitzbahn den Bauauftrag erteilt. Seitdem wird beim Schweizer Hersteller mit Hochdruck gearbeitet.

Talfahrt in Zeitlupe

Im Zeitlupentempo - mit einem halben Meter pro Sekunde glitt die Kabine an dem Seil am Donnerstag ins Tal. Der hintere Teil der Gondel ist stark deformiert, der Boden weggerissen, die Panoramascheiben zersplittert. In den letzten Tagen war alles für die aufwendige Bergungsaktion vorbereitet worden. Bereits auf der Bergstation war der Bergekorb, der vor eineinhalb Wochen in die Kabine gerauscht war, entfernt worden. Anschließend wurde das Laufwerk mit Ersatzteilen wieder fahrbereit gemacht.

Unfall bei Routineübung

Am 12. September war nach der regulären Betriebszeit bei einer Routineübung ein Bergekorb auf eine der beiden Seilbahnkabinen gerauscht. Verletzt wurde niemand. Seitdem steht die Bahn still.

Besucher kommen auf den Berg

Die neue, hochmoderne Seilbahn hatte erst im vergangenen Dezember nach drei Jahren Planung und weiteren drei Jahren Bauzeit ihren Betrieb aufgenommen. Deutschlands mit 2.962 Metern höchster Gipfel kann aber trotzdem besucht werden: Wer auf die Zugspitze von deutscher Seite aus will, kommt mit der Zahnradbahn nach oben. Im Idealfall könnte die neue Kabine noch vor den Weihnachtsferien eingehängt werden heißt es von Seiten der Zugspitzbahn. Dann wäre die Seilbahn für die wichtige Wintersaison wieder am Start.