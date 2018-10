Zugspitzbahn überprüft Seile nach dem Gondel-Crash

Nach erster äußerlicher Kontrolle wurden keine Schäden an den Seilen der Zugspitz-Seilbahn festgestellt. Um das Innenleben der 72 mm dicken Tragseile zu prüfen, wird auch MRT-Technik angewendet, um wirklich sicherzugehen, dass bei dem Unfall am 12. September 2018, bei dem bei einer routinemäßigen Bergeübung ein Rettungskorb in die Kabine geprallt war, kein weiterer Schaden entstanden ist. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. An der Seilbahn ist laut Zugspitzbahn ein Sachschaden im siebenstelligen Bereich entstanden.

Kein menschliches Versagen

Der Schaden sei durch die Versicherung gedeckt, heißt es von Seiten der Zugspitzbahn. Klar ist auch, dass nicht menschliches Versagen, sondern ein Materialfehler verantwortlich war. Beim Umsetzen der Bergegondel ist ein Glied am Kettenzug gerissen. Das steht fest. Warum die Kette des elektrischen Hebewerkzeugs überhaupt reißen konnte, ist nun Gegenstand der laufenden Untersuchungen, so Verena Lothes von der Zugspitzbahn. Der Kettenzug ist samt gerissener Kette einem Sachverständigen übergeben worden. Wann mit ersten Untersuchungsergebnissen gerechnet werden kann, ist noch nicht bekannt.

Seilbahn bleibt stehen

Bis auf weiteres bleibt die Seilbahn außer Betrieb, Wer auf die Zugspitze will, kommt nur mit der Zahnradbahn nach oben. Ein Betrieb nur mit einer Seilbahnkanine ist nicht zugelassen, daher wird bei der Herstellerfirma mit Hochdruck an einer neuen gebaut. Wenn alles gut läuft, könnte die Seilbahn zu den touristisch wichtigen Weihnachtsferien wieder in Betrieb gehen.