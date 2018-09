Zugspitz-Gondel: Schweizer Spezialisten planen Bergung

Am Mittwochvormittag waren zwei Monteure mit einem Transportkorb am Stahlseil zur 280 Meter unterhalb hängenden Kabine abgelassen worden. Sie untersuchen die tonnenschwere Aufhängung der Gondel und der Bergegondel, die ungebremst in die Bahn gestürzt war. Die Bahnen hängen in einem labilen Zustand nur noch auf wenigen Tragrollen 1.000 Meter über der Zugspitz-Nordwand.

Termin für Gondel-Bergung weiter unklar

Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, soll es einen Versuch geben, die beiden verunglückten Gondeln mit dem 42 mm starken Zugseil der Seilbahn über die Tragseile zur Gipfelstation zu ziehen. Das muss äußerst sorgsam vorbereitet werden, um die Tragseile der Bahn nicht zu beschädigen. Ob heute schon ein solcher Versuch gestartet werden kann, weiß im Moment niemand.