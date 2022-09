Zugriff: Schockanruf-Betrüger in Bamberg gefasst

Der Kriminalpolizei Bamberg ist ein Schlag gegen mutmaßliche Schockanruf- und Telefonbetrüger gelungen. Insgesamt wurden am Dienstagabend im Rahmen von zwei Zugriffen fünf Männer vorläufig festgenommen, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken auf BR-Anfrage. Die mutmaßlichen Telefonbetrüger sollen am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Schockanruf: Falsche Polizisten fordern zu Geldzahlungen auf

In einem Fall sei dem Opfer von falschen Polizisten am Telefon berichtet worden, dass nach einem Unfall in der Nähe Wertgegenstände gesichert werden müssten. Im anderen Fall wurde von einem schweren Unfall eines Angehörigen berichtet. Damit dieser nicht in Haft müsse, forderten die Betrüger Geld.

Einer der beiden Zugriffe erfolgte am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Hallstadter Straße in Bamberg. Nähere Informationen wollen Staatsanwaltschaft und Polizei möglicherweise noch am Nachmittag mitteilen.