Zugriff in Augsburger Supermarkt: Polizei gab mehrere Schüsse ab

Die Staatsanwaltschaft in Augsburg hat bestätigt, dass beim Zugriff auf einen 19-jährigen mutmaßlichen Ladendieb in Augsburg am Freitagabend mehrere Schüsse abgegeben worden sind. Zur genauen Zahl der Schüsse und zur Frage, ob ein Beamter oder mehrere Beamte bei dem Einsatz in einem Supermarkt geschossen haben, äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht.

Staatsanwaltschaft will Ermittlungen nicht gefährden

Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai erklärte, man wolle keine Angaben machen, die die Ermittlungen zu den Vorgängen beeinträchtigen könnten, etwa weil Zeugen beeinflusst werden könnten. Die Spurensicherung in dem Supermarkt am Augsburger Königsplatz ist abgeschlossen und die gesammelten Spuren werden nun ausgewertet. Hinweise darauf, dass der Schusswaffeneinsatz nicht gerechtfertigt gewesen sein könnte, gebe es derzeit nicht, erklärte der Oberstaatsanwalt.

19-Jähriger soll in Supermarkt Beamte bedroht und Feuer gelegt haben

Nach Angaben des Präsidiums Schwaben Nord in Augsburg war die Polizei am Freitag gegen 18.45 Uhr wegen eines Ladendiebstahls alarmiert worden. Der mutmaßliche Dieb soll dann eine eintreffende Streife in dem Supermarkt am Augsburger Königsplatz mit einem Messer bedroht haben. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen zogen sich die Polizisten daraufhin zurück, um Unterstützung anzufordern. Der 19-Jährige soll währenddessen in einem fensterlosen Raum des Supermarkts Feuer gelegt haben – was nach Angaben des Präsidiums zu der Entscheidung führte, einen Zugriff einzuleiten.

Mutmaßlicher Ladendieb nach Schüssen außer Lebensgefahr

Beim Versuch, den 19-Jährigen festzunehmen, wurde der von der Polizei angeschossen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach Angaben vom Samstag Morgen ist er außer Lebensgefahr. Umstehende oder andere Beteiligte waren nach Angaben der Polizei nicht in Gefahr.

Kripo und LKA ermitteln

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun im Fall des bewaffneten Ladendiebstahls. Der Schusswaffengebrauch wird, wie in solchen Fällen üblich, vom Landeskriminalamt überprüft.