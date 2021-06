Zuglärm: Hat das Quietschen im Oberland bald ein Ende?

Im Oberland setzt die Bayerische Regiobahn (BRB) seit letztem Sommer neue Züge ein. Doch die modernen "Lint"-Züge quietschen auf den Gleisen. Das sorgt für Unmut bei den Anwohnern. Jetzt könnte allerdings bald Schluss sein mit dem Zuglärm: In den letzten Wochen war ein Testzug mit sogenannten Absorberringen unterwegs und die Tests klangen vielversprechend – nämlich leiser.

Spezialanfertigung gegen die Schwingungen in den Rädern

Die Radschallabsorber sind eine Spezialanfertigung und verhindern Schwingungen in den Rädern. Bisher wurde nur ein Satz Räder für einen Zug produziert. Der Testzug war die letzten Wochen im Oberland unterwegs. Zuerst auf der Strecke von München nach Lenggries und München-Tegernsee, und dann zuletzt noch zwischen Holzkirchen und Bayrischzell. Mitarbeiter der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und von der Bayerischen Regiobahn begleiteten die Tests im Zug und außen.

Quietschen an trockenen Tagen in Kurven

Arnulf Schuchmann, Technischer Geschäftsführer der BRB, sagte dem BR, es sei eine deutliche Verbesserung zu hören gewesen. Das typische "Gleisgezwitscher", wie Fachleute das Geräusch bei dem Kontakt zwischen Rädern und Gleisen vor allem an trockenen Tagen in Kurven beschreiben, sei reduziert worden, so Schuchmann. Trotzdem handele es sich um ein Schienenfahrzeug, und das würde nun mal Geräusche produzieren.

Bayerische Regiobahn hofft auf Zuschuss vom Freistaat

Von Seiten der BRB wird jetzt auf ein schriftliches Gutachten von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft gewartet, bevor weitere Schritte unternommen werden. Erste Angebote für die Umrüstung wurden aber schon eingeholt – die Rede ist von rund 1,2 Millionen Euro. Kosten, die die Bayerische Regiobahn nicht allein tragen will, stattdessen wird auf einen Zuschuss vom Freistaat gehofft.

Doch auch wenn der bewilligt wird, dauert es. Denn für die weiteren 30 Züge braucht es 480 speziell produzierte Räder mit Absorberringen.