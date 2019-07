Zugbegleiter findet herrenlosen Rucksack mit 7.700 Euro

Es ist eine unglaubliche Geschichte: Ein Zugbegleiter findet einen Rucksack mit 7.700 Euro Bargeld, doch bislang gibt es keinen Besitzer. Wie die Bundespolizeiinspektion berichtet, war der Zugbegleiter aus Mittelfranken in einem ICE von Dortmund nach München unterwegs. Bei einem Zwischenhalt am Frankfurter Flughafen fand er im Zug den herrenlosen Rucksack.

Wem gehört der Rucksack mit dem vielen Geld?

Als er in dem Rucksack nach einem Hinweis auf den Besitzer suchte, fand er das Bargeld, rund 30 Tafeln Schokolade und ein original verpacktes Parfum. Der 31-Jährige lieferte den Rucksack nach der Ankunft in München bei der Bundespolizei ab. Bis jetzt, so ein Sprecher, hat noch niemand den Verlust des Rucksacks gemeldet.