Zugausfälle und Verspätungen: Ärger bei der BRB im Oberland

"Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines schwerwiegenden Bauplanungsfehlers von DB Netz kommt es zu massiven Zugausfällen und Verspätungen", so beginnt die Verkehrsmeldung auf der Seite der Bayerischen Regiobahn (BRB) an diesem Wochenende. Es soll klar werden, wer hinter dem Bahnchaos auf den Linien zwischen München und den Landkreisen im Oberland steckt: Die DB Netz AG.

Das Tochterunternehmen der Bahn ist für die Instandhaltung und den Betrieb des Schienennetzes verantwortlich, auf dem die Züge der BRB fahren. Vor allem auf der Strecke München-Miesbach-Bayrischzell mussten Anwohner und Ausflügler in den letzten Monaten viel aushalten. Sanierungen, etwa von Bahnübergängen und Stellwerken, haben immer wieder zu Streckensperrungen und Baustellen, auch auf der Straße, geführt.

BRB: "DB NETZ AG hat das Oberland lahmgelegt"

Nun werden Gleise und Weichen im Bahnhof Holzkirchen erneuert – einem Drehkreuz für die Züge zwischen dem Oberland und München. Die Folge seit Donnerstag: Teils stundenlange Verspätungen, fehlende Durchsagen, überfüllte Ersatzbusse.

Laut BRB wurden in Holzkirchen so viele Weichen gleichzeitig ausgebaut, dass nur noch ein Gleis benutzbar ist. Die BRB-Geschäftsführung wirft der DB Netz vor, das Oberland "lahmgelegt" zu haben, die Baustellen seien nicht geordnet durchgeführt worden, Informationen seien entweder gar nicht oder falsch an die BRB gegeben worden. Ein geregelter Zugverkehr? Nicht mehr möglich.

"Wir fahren etwas mehr als die Hälfte des Angebots und es kommt zu massiven Verspätungen", sagt BRB-Geschäftsführer Fabian Amini, "gleichzeitig können wir tatsächlich nicht unsere Fahrgäste vernünftig informieren." Er entschuldigt sich im Namen des Unternehmens bei Pendlern und Ausflugsgästen.

Auf BR-Anfrage bedauert die Deutsche Bahn die Einschränkungen durch die Bauarbeiten – und gibt Versäumnisse zu:

"Wir möchten allerdings nicht verhehlen, dass wir – sowohl in der Bauausführung als auch in der Information der Auswirkungen an die Bayerische Regiobahn – unserem Anspruch zuletzt nicht gerecht geworden sind. Dafür bitten wir die Bayerische Regiobahn und ihre Fahrgäste um Entschuldigung." Stellungnahme der Deutschen Bahn

Gleichzeitig betont die Bahn, dass Baumaßnahmen wie diese notwendig für eine erfolgreiche Mobilitätswende sind. Allein in Bayern investiere man in diesem Jahr mehr als zwei Milliarden Euro für die Eisenbahninfrastruktur.

Verspätungen dauern voraussichtlich noch Tage an

BRB-Geschäftsführer Amini betont, dass die Zusammenarbeit mit der DB Netz vor Ort bisher konstruktiv und gut lief. Dennoch bleibt bei ihm die Sorge vor einem Imageschaden für die BRB.

"Wir sind vor der Baumaßnahme im Oberland seit über einem Jahr wirklich äußerst pünktlich und zuverlässig gefahren", sagt Amini. Die BRB fahre im Oberland mit einer Pünktlichkeit von 93 Prozent. "Und wenn die Baumaßnahmen beendet sind, werden wir das genauso zuverlässig tun."

Bis Montag soll eine der fehlenden Weichen am Bahnhof Holzkirchen wieder eingebaut werden. "Das ermöglicht uns, erst mal wieder ein doch recht stabilen Fahrplan fahren zu können", kündigt BRB-Geschäftsführer Amini an. Bis zum Donnerstag sollen weitere Gleise wieder für die BRB-Züge nutzbar sein – und spätestens am 15. November sollen die Baumaßnahmen nach jetziger Planung enden.