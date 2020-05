Unwetter, Schnee, Zugausfälle: Ungemütlicher Wochenstart

Bayern ist ungemütlich in die Woche gestartet. Pünktlich wie in einem meteorologischen Lehrbuch hat der erste Eisheilige für einen heftigen Temperatursturz gesorgt. Bilder aus dem Landkreis Kronach in Oberfranken zeigen schneebedeckte Bäume, Wiesen und Häuser. Sogar Schneebälle ließen sich formen.