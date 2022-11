Zugausfälle in Unterfranken wegen Krankheitsfällen bei der Bahn

Momentan kämpft die Deutsche Bahn (DB) laut eigenen Angaben mit außergewöhnlich hohen Krankenständen. Kurzfristige Krankmeldungen, etwa beim Fahr- oder Stellwerkspersonal, lassen sich auch durch eine flexible und vorausschauende Personalplanung und zusätzliche Bereitschaften nicht vollständig kompensieren, so die Bahn in einer Pressemeldung. Die Situation hat unter anderem Auswirkungen auf den Zugverkehr in Würzburg und Aschaffenburg.

Ausfälle im Raum Aschaffenburg bis zum 24.November

Betroffen ist beispielsweise das Stellwerk Aschaffenburg. Die erkrankten Mitarbeiter seien hochspezialisierte Fachkräfte, die laut DB kurzfristig schwer zu ersetzen wären. So kommt es bis voraussichtlich dem 24. November auf der Maintalbahn zwischen Kleinwallstadt und Aschaffenburg (montags bis freitags) sowie bei der Regionalbahnlinie 79 im Abschnitt Aschaffenburg – Laufach (dienstags bis freitags) zu Zugausfällen.

Beeinträchtigungen im Raum Würzburg

Auch rund um den Würzburger Hauptbahnhof kommt es zu Ausfällen. Beeinträchtigungen gibt es in dem Bereich voraussichtlich bis zum 9. Dezember aufgrund notwendiger Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen sowie hoher Krankenstände bei den Mitarbeitern.

Betroffen sind laut der DB folgende Linien:

RB 53 (zwischen Würzburg Hbf und Lohr Bahnhof)

RB 79 (zwischen Würzburg Hbf und Kitzingen sowie zwischen Würzburg Hbf und Aschaffenburg Hbf)

RB 80 (zwischen Würzburg Hbf und Marktbreit)

RB 85 (zwischen Würzburg Hbf und Osterburken)

Für die ausfallenden Züge richtet die DB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die klassischen Schülerzüge seien von keinen Ausfällen betroffen.

Auch in anderen Regionen punktuelle Zugausfälle möglich

Auf Anfrage teilt die Bahn mit, dass es auch in anderen Regionen wegen kurzfristigen Krankmeldungen punktuell zu Zugausfällen kommen kann. Deshalb rät die Bahn den Fahrgästen, sich vor Antritt ihrer Fahrt jeweils noch einmal über die Reiseauskunft Online oder über die App zu informieren.