Zug rammt Pkw in Pfronten - Autofahrer tot

Bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Pfronten (Lkr. Ostallgäu) ist ein Mensch getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte an einem Bahnübergang im Ortsteil Steinach ein Personenzug mit einem Auto. Der Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen. Der Bahnübergang ist laut Polizei unbeschrankt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa blieben die Zuginsassen unverletzt.

Behinderungen im Bahnverkehr

Wieso der Autofahrer in Pfronten auf die Gleise fuhr, war zunächst unklar. Die Deutsche Bahn richtete auf der Strecke zwischen Kempten und Reutte in Tirol (Österreich) bei Pfronten einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.