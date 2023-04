Zug rammt Auto an Bahnübergang - Schranke war geschlossen

Ein 18 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto auf einem Bahnübergang in Eschenlohe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen von einem Regionalzug erfasst und verletzt worden. Er schwebe immer noch in Lebensgefahr, so eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen am Montagabend trotz geschlossener Schranke auf die Gleise gefahren, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag sagte.

Der Lokführer und die Fahrgäste in dem Zug blieben dem Sprecher zufolge unverletzt. Wegen des Unfalls wurde die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Eschenlohe gesperrt, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte. Inzwischen ist sie aber wieder freigegeben.