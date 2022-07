Unwetter in Franken: Zug evakuiert, Grundschuldach abgedeckt

Über Franken ist am Montagabend ein Unwetter gezogen. Vor allem wegen umgestürzter Bäume und abgedeckter Häuser gab es zahlreiche Feuerwehreinsätze. In Schweinfurt wurde ein komplettes Wellblechdach von einer Grundschule weggefegt. Im Landkreis Bayreuth musste ein Zug evakuiert werden. Weil Bäume auf die Gleise gefallen waren, habe er nicht weiterfahren können. Die Feuerwehr half den Zuggästen beim Aussteigen und brachte sie zu einem Bus. Ob der Zug beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Der Zug fuhr von Bayreuth in Richtung Nürnberg. Wie die Integrierten Leitstellen (ILS) auf Anfrage von BR24 mitteilen, wurde bei den Unwettern niemand verletzt.

Darüber hinaus hat es im Einzugsgebiet der ILS Bayreuth/Kulmbach zwischen 21.00 Uhr und Mitternacht rund 30 Feuerwehr-Einsätze gegeben, hauptsächlich im südlichen Landkreis Bayreuth. Dabei handelte es sich um umgestürzte Bäume und ein abgedecktes Scheunendach.

Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer im Raum Bamberg

Im Raum Bamberg gab es mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume, so ein Sprecher der ILS Bamberg/Forchheim. Einige davon seien auf Straßen gefallen. Vereinzelt seien auch Dächer abgedeckt worden. Die Feuerwehren mussten zu "etlichen Einsätzen" ausrücken, es seien deutlich mehr gewesen, als an einem normalen Abend, so der Sprecher weiter.

Die meisten Schäden seien etwa zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr durch das Unwetter verursacht worden. Ein Schwerpunkt im Landkreis Bamberg sei die Gegend rund um Heiligenstadt gewesen. Nach bisherigen Kenntnissen wurde niemand verletzt.

So verlief das Unwetter in anderen Regionen

Ruhiger ging es in den anderen Regionen Oberfrankens zu. Die integrierte Leitstelle Coburg berichtet von fünf bis zehn Einsätzen. Auch im Raum Coburg habe es sich dabei überwiegend um umgestürzte Bäume gehandelt, hauptsächlich im Bereich Rödental.

In Schweinfurt wurde ein komplettes Wellblechdach von einer Grundschule weggefegt. Kurz vor 20.00 Uhr wurde das 30 mal 10 Meter große Dach der Friedrich-Rückert-Grundschule in der Innenstadt auf ein Parkdeck geweht. Teile davon landeten bzw. ragten offenbar auch auf die anliegenden Bahngleise, so dass der Bahnverkehr vorübergehend gesperrt werden musste. Bei dem heftigen Gewitter im Raum Schweinfurt waren außerdem mehrere Bäume umgestürzt und Dachziegel heruntergefallen. Vielerorts waren Feuerwehren im Einsatz, Menschen wurden nicht verletzt.

In Heßlar, einem Stadtteil von Karlstadt im Landkreis Main-Spessert, riss ein kurzer und heftiger Sturm Ziegel von den Dächern. Betroffen sind laut Karlstadts Bürgermeister Michael Hombach etwa 40 Wohnhäuser, Nebengebäude und Scheunen. Auch die historische Dorflinde wurde beschädigt.