Mann greift in den Bahnverkehr ein

Am Wochenende hat sich ein Mann bei Lohstadt (Lkr. Kelheim) auf die Bahngleise gestellt. Wie die Polizei Kelheim mitteilt, wollte der Ungar einen Zug anhalten und mitfahren. Beides hat auch geklappt. Der Fahrdienstleiter verständigte allerdings während der Fahrt nach Saal an der Donau die Polizei.

Zug mit Taxi und Lokal mit Buffet "verwechselt"

Als der Mann die Beamten in Saal entdeckte, rannte er davon. Einige Stunden später konnte er doch noch in Bahnhofsnähe angetroffen werden. Er hatte in der Zwischenzeit in einem Lokal gegessen und anschließend die Zeche in Höhe von 30 Euro geprellt. Da sich der Mann ohne festen Wohnsitz nicht ausweisen konnte, wurde er zur Überprüfung seiner Personalien mit auf die Dienststelle genommen.

Ungar noch in Polizeigewahrsam

Er muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Die Staatsanwaltschaft klärt derzeit, wie es mit dem Wohnungslosen weitergeht.