"Zug hat Vorfahrt": Aktionstag zur Sicherheit an Bahnübergängen

Die Aufklärungs- und Präventionsveranstaltung "Zug hat Vorfahrt" hat auch Halt in Oberfranken gemacht. Nach dem Auftakt im niederbayerischen Landkreis Regen wurde nun in Meeder im Landkreis Coburg über das richtige Verhalten an Bahnübergängen aufgeklärt. Das Ziel der Aktion: Das Bewusstsein für Gefahren an Bahnübergängen schaffen.

Bayern: 50 Unfälle an Bahnübergängen im Jahr 2020

Immer wieder komme es an Bahnübergängen zu schweren und tödlichen Unfällen, heißt es von den Verantwortlichen. Im vergangenen Jahr starben zwei Menschen bei einem solchen Unfall an einem unbeschrankten Übergang in Meeder, bayernweit gab es bei insgesamt 50 Bahnübergangsunfällen elf Todesopfer. Fast alle Unfälle an Bahnübergängen seien auf ein Fehlverhalten von Autofahrern oder Fußgängern zurückzuführen, so Jürgen Hildebrandt vom ADAC.

Je höher das Tempo, desto länger der Bremsweg bei Zügen

Zur Veranschaulichung einer Notsituation leitete bei dem Aktionstag in Meeder ein Zug bei Tempo 60 eine Vollbremsung ein, nach rund 100 Metern kam der Zug zum Stehen. Fahren Züge beispielsweise 100 Kilometer pro Stunde, beträgt der Bremsweg sogar bis zu einem Kilometer. In diesen Fällen seien Lokführer machtlos, sie würden in der Annahme fahren, dass ihnen Vorfahrt gewährt werde. Befinde sich ein Hindernis an einem Bahnübergang, leite er kurz vor diesem eine Schnellbremsung ein. Das große Gewicht eines Zuges führe dann zu einem langen Bremsweg und dazu, dass der Zug nicht rechtzeitig zum Stehen komme, so Agilis-Geschäftsführer Axel Henninghausen.

Verkehrsteilnehmer sollten daher an Bahnübergängen maximal 50 Kilometer pro Stunde fahren, die Bahnstrecke nach beiden Seiten überblicken und sofort anhalten, wenn sich an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Zug nähere. An jedem Bahnübergang Schranken zu errichten sei nicht möglich, da jede Anlage einen hohen sechsstelligen Betrag koste. Alle der etwa 3.300 Bahnübergänge in Bayern sind aber mit entsprechenden Verkehrszeichen angekündigt.

Zu der Aktion eingeladen hatten unter anderem der Eisenbahnbetrieb Agilis, der ADAC Nordbayern, die Bayerische Eisenbahngesellschaft und die Bundespolizei.

Unfälle an Bahnübergängen in Bayreuth und Weidenberg

In Oberfranken war es in diesem Jahr unter anderem zu einem Unfall an einem Bahnübergang in Weidenberg im Landkreis Bayreuth sowie zu einem tödlichen Vorfall an einem Bahnübergang in Bayreuth gekommen.