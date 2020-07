Zug erfasst Auto - Unfall am Bahnübergang in Ruhstorf

Ein Regionalzug der Südostbayernbahn hat am Morgen ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang in Ruhstorf an der Rott im Kreis Rottal-Inn erfasst. Wie die Polizei Bad Griesbach auf Nachfrage mitteilte, wurde der Autofahrer mittelschwer verletzt. Zugführer und Fahrgäste blieben unverletzt.

Auto Totalschaden, Zug erheblich beschädigt

Laut Polizei war der Autofahrer aus Ruhstorf trotz eingeschalteter Signalanlage und einem bereits wartenden Fahrzeug an diesem vorbeigefahren. Auf den Schienen erfasste ihn der Zug von rechts und drückte die Beifahrertür des Ford Transit Kombis ein. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden, der auf bis zu 10.000 Euro geschätzt wird. Der Zug ist erheblich beschädigt: die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.

Zug kam mit geringer Geschwindigkeit

Weil der Regionalzug in den Bahnhof einfahren wollte, kam er bereits mit verminderter Geschwindigkeit an: "Glück für den Autofahrer. Sonst wäre mehr passiert", so der Polizeisprecher. Ein Notfallmanager der Bahn ist informiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.