Zug erfasst Auto in Ruhstorf an der Rott

In Eholfing, einem Ortsteil von Ruhstorf an der Rott im Kreis Passau, sind am Mittag ein Auto und ein Zug zusammengestoßen. Wie die Polizeiinspektion Bad Griesbach mitteilt, wurde die 70-jährige Autofahrerin mittelschwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zweistündige Sperre

In der Regionalbahn, die von Pocking Richtung Passau unterwegs war, blieben laut den Beamten alle Menschen unversehrt. 23 Personen sollen an Bord gewesen sein. Der Unfall ereignete sich demnach an einem unbeschrankten Bahnübergang. Die Autofahrerin hatte den herannahenden Zug wohl übersehen. Der betroffene Streckenabschnitt war etwa zwei Stunden gesperrt.