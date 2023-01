Weichenstörung wohl Ursache für Zugunfall in Peiting

Am Dienstagmorgen ist am Bahnhof Peiting-Ost im Landkreis Weilheim-Schongau ein Zug mit gut 50 Fahrgästen entgleist, unter ihnen viele Schüler. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Nach einer ersten Einschätzung geht der Unfall wahrscheinlich auf die Störung einer Weiche zurück. Das sagte eine Sprecherin der Bayerischen Regiobahn (BRB).

Peiting: Zugunfall wohl wegen Weichenstörung

Die Klärung der Ursache laufe noch, betonte eine Sprecherin. "Nach bisherigen ersten Erkenntnissen lag eine Störung der Weiche vor, die dem Triebfahrzeugführer auch mittels Signal angezeigt wurde." Wegen der schlechten Sichtverhältnisse bei Schneeregen und Dämmerung habe er das aber zu spät erkannt und sei in die Weiche gefahren. Daraufhin sei der Zug an der Weiche aus dem Gleis gesprungen.

Die Inspektion des Unfallortes habe gezeigt, dass die Weiche nicht ganz umgestellt war. "Das heißt, es muss eine Störung gegeben haben", sagte die Sprecherin.

Rund 50 Fahrgäste, keine Verletzten

Der Zug sei noch am Dienstag von der Unfallstelle abtransportiert worden. Er werde in den kommenden Tagen in das Bahnbetriebswerk der Bayerischen Regiobahn nach Augsburg gebracht.

Das Unglück gut ein halbes Jahr nach dem tödlichen Bahnunglück von Garmisch-Partenkirchen war glimpflich ausgegangen. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Die rund 50 Fahrgäste, darunter viele Schüler, konnten den Zug selbst verlassen.

Strecke wohl mindestens vier Wochen gesperrt

DB Netz und die Bayerische Regiobahn gehen nach ersten Erkenntnissen wegen der verworfenen Gleise und zerstörten Weiche von einer Streckensperrung von voraussichtlich mindestens vier Wochen aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen von Peißenberg nach Schongau ist eingerichtet.

Der Unfall passierte kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof in Peiting-Ost. Vermutlich wegen der geringen Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern ist der Zug nicht umgekippt.

Mit Material von dpa